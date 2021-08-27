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Galatasaray'ın rakipleri kim oldu, hangi takımlarla eşleşti? 2021-22 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakipleri

Galatasaray'ın rakipleri kim oldu, hangi takımlarla eşleşti? 2021-22 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakipleri

UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıran Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından 'Galatasaray'ın rakipleri kim oldu, grubunda hangi takımlar var?' soruları araştırma konusu oldu.