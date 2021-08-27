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- Galatasaray'ın rakipleri kim oldu, hangi takımlarla eşleşti? 2021-22 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakipleri
Galatasaray'ın rakipleri kim oldu, hangi takımlarla eşleşti? 2021-22 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakipleri
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 18:35
- Güncelleme : 27.08.2021 - 18:43
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers'i eleyerek gruplara kalmayı başardı.
Bugün saat 13:00'te başlayan UEFA kura çekimi ile sarı kırmızılı temsilcimizin grup aşamalarındaki rakipleri de belli oldu.
Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, 'Galatasaray'ın rakipleri kim oldu, grubunda hangi takımlar var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki Galatasaray'ın rakipleri kim oldu, grubunda hangi takımlar var ve temsilcimiz kimlerle eşleşti? İşte 2021-2022 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakipleri...
GALATASARAY HANGİ TAKIMLARLA EŞLEŞTİ, GRUBUNDA KİMLER VAR?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapıldı. Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan, Galatasaray ise dördüncü torbadan katıldı.
Temsilcilerimizden Galatasaray E Grubu'nda Lazio (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Marsilya (Fransa) ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 16 Eylül'de başlayacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi grupları
A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby
B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz
C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova
D Grubu: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerb
E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray
F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros
H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien