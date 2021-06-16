Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Sarı-Kırmızılılar'ın rakibi...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Sarı-Kırmızılılar'ın rakibi...

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi, UEFA merkezinde çekilen kura ile belli oldu. İşte Galatasaray'ın rakibi..

Galatasaray Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.

Bu kapsamda, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi merak ediliyordu. Bugün UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile Sarı Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu.

Bu gelişme sonrası Sarı-Kırmızılı takıma gönül verenler, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu? İşte Sarı Kırmızılılar'ın rakibi...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ KİM OLDU?

Futbolda 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlardan Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

UEFA Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonucunda Sarı-Kırmızılılar'ın rakibi Hollanda ekibi PSV Eindhoven oldu. İkinci turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, rövanşları 27-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.