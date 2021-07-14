Galatasaray'ın yeni sezon forma fiyatları ne kadar? İşte fiyatları...

Galatasaray'ın yeni sezon forma fiyatları ne kadar? İşte fiyatları...

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon iç saha ve dış saha formalarını taraftarın beğenisine sundu. Peki Galatasaray'ın yeni sezon forma fiyatları ne kadar?

Süper Lig’de yeni sezon çalışmaları hızla devam eden takımlar, birer birer yeni formalarını taraftarlarının beğenisine sunuyor.

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da yeni sezon iç saha ve dış saha formalarını satışa sundu. Parçalı formada alışılanın dışında çapraz bir çizgi kullanılırken siyah forma da taraftarın beğenisine sunuldu.

Forma satışlarının büyük önem taşıdığı ligde, Galatasaray'ın yeni sezon formaları oldukça merak ediliyor.

Formaları satın almak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray yeni sezon forma fiyatları hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Nike'ın tasarladığı formaların kısa içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Peki Galatasaray'ın yeni sezon forma fiyatları ne kadar? İşte fiyatlar...

GALATASARAY'IN YENİ SEZON FORMA FİYATLARII NE KADAR?

Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı. GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise ise 999 TL olarak belirlendi.