Galatasaraylılar müjde: Falcao yolcu! Eşi duyurdu..

Galatasaraylı taraftarları hayal kırıklığına uğratan ve beklenileni veremeyen Falcao ile yollar ayrılıyor. Falcao'nun eşi Lorelei Taron, "Gidiyoruz" mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Radamel Falcao, sarı-kırmızılı ekipte istenilen performansı sergileyemedi.

Maliyeti oldukça yüksek olan Falcao, sakatlıklarından dolayı maçlarda yer alamadı.

"Ligin en pahalı seyircisi" konumunda olan Falcao, sakat olduğu için maçları tribünden izliyor.

Bu durum Galatasaray taraftarını kızdırırken, Falcao ile ilgili kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Paylaşımı Falcao'nun eşi Lorelei Taron sosyal medya hesabından yaptı.

"GİDİYORUZ BİZ.."

Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, Instagram'dan, "Bu hafta gidiyoruz, hep birlikte" mesajını paylaştı.

Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplamda 40 maça çıkan Falcao, 20 gol atıp 3 asist yaparken beklentilerin altında kaldı.

Ekonomik yönden elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, yıllık 5 milyon avronun üzerinde bir maaş alan Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmak istiyor.