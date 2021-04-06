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- Galette nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Evde yapılabilecek pratik Galette tarifi..
Galette nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Evde yapılabilecek pratik Galette tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada programında gelinler bu hafta, zorunlu olarak galette yapıyor. İzleyiciler, 'Galette nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, galette tarifi..
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 14:48
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın zorunlu yemeği olarak galette tarifi seçildi.
Çıtır çıtır ağızda dağılan hamuruyla galettenin nasıl yapıldığını merak eden programın izleyicileri, arama motorları üzerinden galette tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Bir nevi tart hamuruna benzeyen ancak yapılışı daha basit olan galette tariflerinin tatlı tuzlu birçok çeşidi bulunuyor.
Peki, Fransız mutfağına ait olan galette nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, evde yapılabilecek kolay domatesli ve çilekli galette tarifleri..
GALETTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1,5 su bardağı un
- 75 gram tereyağı
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1/2 paket kabartma tozu
- 1/2 çay kaşığı tuz
Servisi için:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için:
- 2 adet büyük boy domates
- 1 adet büyük domates
- 200 gram lor peyniri
- 2 dal taze kekik
- 4 adet fesleğen yaprağı
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı karabiber
GALETTE NASIL YAPILIR?
- Hamuru hazırlamak için oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, yoğurt ve tuzu karıştırma kabına alın.
- Elenmiş un ve kabartma tozu eklediğiniz hamuru, kıvam alana kadar yoğurun.
- Mutfak tezgahı üzerine yağlı kağıt serin.
- Hazırladığınız yağlı hamuru, merdane yardımıyla yuvarlak şeklinde açın.
- Tart tabanı gibi çok fazla kalın olmamasına dikkat edin, kenarda kalan hamur kısımlarının sonrasında iç malzeme üzerine kapatılacağını unutmayın.
- Açılan hamur üzerine çatal yardımıyla küçük delikler açın.
- Domatesleri halka halka doğrayın ve hamur tabanı üzerine dikkatli bir şekilde dizin.
- Ayıklanmış taze kekik yaprakları, tuz ve karabiberi serpin.
- Farklı bir aroma katması için fesleğen yaprakları ve lor peyniriyle hazırladığınız kolay tartı böylece tamamlayın.
- Kenarda kalan hamur kısımlarını üzerine kapatın.
- Hamurların üzerine hafifçe zeytinyağı gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, gevrek bir hal alana kadar pişirin.
- Fırından alıp oda sıcaklığında kısa bir süre dinlendirdikten sonra dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın.
- Arzuya göre üzerine zeytinyağı gezdirin.
ÇİLEKLİ GALETTE MALZEMELERİ
Tabanı İçin:
- 115 gram tereyağı(eritilmemiş)
- 175 gram un
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı soğuk su
- 1 yemek kaşığı soğuk elma sirkesi
- Yarım çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- Yarım kg ayıklanmış çilek
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 limon kabuğunun rendesi
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
Üzeri için:
- 2 kaşık süt
- 1 kaşık toz şeker
ÇİLEKLİ GALETTE YAPILIŞI
- Geniş bir kaseye un, tuz ve şekeri alın, üzerine soğuk tereyağını ekleyin ve karıştırın.
- Tereyağı eridiğinde su ve sirkeyi ekleyin.
- Oluşan hamuru bir araya getirin ve streç filme sarın, dinlenmesi için buzdolabında bekletin.
- Bir kaseye çilekleri doğrayın, üzerine şeker, nişasta, limon kabuğu ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın.
- Dinlendirdiğiniz hamurdan parçalar koparın ve merdane ile yuvarlaklar açın.
- Hazırladığınız çilekli harçtan hamurun kenarlarında 2-3 santim boşluk kalacak şekilde ortasına yerleştirin.
- Ardından kalan hamuru meyvenin üzerine kapatın.
- Hamurun hepsini aynı şekilde yapıp galettelerinizi hazırlayın.
- Hazırladığınız galettelerin üzerine fırça yardımıyla süt sürüp toz şeker serpin.
- Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizdiğiniz galetteleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40-45 dakika kadar kontrollü şekilde pişirin.