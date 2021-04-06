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Galette nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Evde yapılabilecek pratik Galette tarifi..

Galette nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Evde yapılabilecek pratik Galette tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada programında gelinler bu hafta, zorunlu olarak galette yapıyor. İzleyiciler, 'Galette nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, galette tarifi..