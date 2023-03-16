GAP Şelalesi 3 yıl sonra aktı, vatandaşlar sevindi Mardin'in Derik ilçesinde 3 yıldır akmayan şelalenin son yağışlarla eski günlerine dönmesi bölge halkını mutlu etti.

Mardin'de etkili olan sağanak yağış doğayı canlandırdı.

Derik'te 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu GAP Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan sağanaklarla birlikte 3 yıl aradan sonra tekrar akmaya başladı.

Halk sevindi

İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki şelalenin akmaya başlaması; zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliği yapan bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Şelalenin akmasıyla ürünlerdeki rekoltenin artacağına inanan bölge halkı, şelaleye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Hasat çok iyi olacak"

Bu yıl zeytin hasadının çok iyi olacağını belirten Abdulkadir Karakaş, şunları söyledi:

3 yıldan sonra bizim GAP Şelalemiz akmaya başladı, bundan dolayı üreticilerimizin yüzü de güldü. Zeytinimizin hasadı çok iyi olacak. Bizim için çok sevinçli bir manzaradır, mutluyuz.

"Çok mutluyuz"

Şelalenin akmasının bereketi müjdelediğini söyleyen Edip Söylemez de şu ifadeleri kullandı:

“3 yıldan beri akmayan şelalemiz akmaya başladı ve çok mutluyuz. Fotoğraflaştırıp anılaştırmak için buraya gelmiş bulunmaktayız. Derik halkı olarak çok mutluyuz.

Ailesiyle birlikte şelaleyi görmeye geldiğini belirten Ekrem Sayın ise “Maşallah, şelalenin akmasına çok sevindik. Bütün halkımıza hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.