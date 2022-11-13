Gastronomi şehri Gaziantep’te Baharat Müzesi açıldı

132 ayrı baharat çeşidinin yer aldığı müzede, ziyaretçiler yalnızca gezmiyor, baharatların mitolojik hikayelerini dinliyor, baharatlarla yapılmış tatlıların, içeceklerin tadına bakıyor.

Bir gün Zeus ve Hermes, bir köye ziyarete gidiyor.

Kimse onları misafir etmezken, yaşlı bir çift kapılarını açıyor ve onları çok da güzel ağırlıyor.

Tanrılar bunun karşılığında yaşlı çifte ne dilediğini soruyor.

Kışın soğuk algınlığından koruyan ıhlamurun hikayesi

Onlar da sonsuza kadar ayrılmamak istediklerini söylüyor.

Zeus ve Hermes, bu dileği geri çevirmiyor ve çifti birbirine sarılı hale getiriyor.

Kadın ıhlamura, erkek de meşe ağacına dönüşüyor.

İşte kışın soğuk algınlığından koruyan ıhlamurun böyle bir mitolojik hikayesi bulunuyor.

Altından daha değerli olan karabiber

Hatta ilginç bir bilgi daha var.

Karabiber…

Yapılan her yemeğin lezzetine lezzet katan bu baharat, orta çağda altından daha değerliydi…

Karabiberle kiralar ve asker maaşları ödenir, dedeler torunlarına miras olarak karabiber bırakırdı.

Gastronomi şehri Gaziantep’e Baharat Müzesi

Bu bilgiler, gastronomi şehri Gaziantep’in Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Baharat Müzesi’nden...

132 çeşit baharatın sergilendiği müzede, ziyaretçiler yalnızca baharatları görmüyor, aynı zamanda müzede görev alan ve adına raviyan denilen anlatıcılardan her bir baharatın hikayesini dinliyor.

Menengiçli makaron, naneli mus…

Bir deneyimleme merkezi haline getirilmiş olan müzede, baharatlarla yapılmış dünya mutfağının meşhur tatlılarının da tadına bakılabiliyor.

Muskatlı ekler, reyhanlı mus, naneli beze, menengiçli makaron o tatlılardan bazıları…

Baharat Müzesi’nin ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tatlılarla ilgili bilgi aldı.

"Muhteşem görünüyor"

Başkan Şahin, “Biz Fransa’nın meşhur makaronuna yöresel tatlarımızla farklı bir lezzet kattık. Bunun içinde menengiç kahvesi var. Menengiç kahvesi ne? Fıstık ağacı. Dolayısıyla siz burada bu inovasyonu yaptığınız zaman beraberinde Fransa’da yediğiniz makarona göre daha şifalı bir tedavi alt yapısı var. Bu da naneli mus. Muhteşem görünüyor. Tabii göze de hitap etmesi mühim. İçerisinde vanilya ve reyhan var. Reyhan bizim yöremize ait.” dedi.

Detoks etkisi yapan çay

Öte yandan detoks etkisi olan, son yılların moda içecekleri de Gaziantepli şeflerin kendi özel tarifleriyle yapılıyor.

Yaseminli zencefilli soğuk sütlü çay onlardan biri.

Müzeyi gezerken soğuk sütlü çayın tadına da Fatma Şahin “Bunun içerisinde yasemin, zencefil, karabiber, dağ kekiği gibi baharatların yanı sıra, süt, bal ve limon da var. Şifa bu. Detoks etkisi var.” dedi.

Müze ziyaretçilerini bekliyor

Karabiberden naneye, muskattan şeytan teresine, zencefilden defneye onlarca baharatın yer aldığı müze, ziyaretçilerini bekliyor…