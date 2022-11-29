Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden engelli bireylere özel destekler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 650 öğrenci var. Hepsi de kendi yeteneklerine göre eğitim alıyor. Bunun yanı sıra engelli hakları müfredatıyla hukuk dersleri işleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, pek çok farklı engellik durumu ve yaş grubundan 650 öğrenci eğitim alıyor.

Merkeze gelen öğrenciler yeteneklerine göre alanlara yönlendiriliyor.

Basketbol oynayan da var. Gitar, saz çalan da…

Tabi gastronomi şehri Gaziantep’te aşçılık eğitimi de olmazsa olmaz. Öğrenciler 3’er kişilik gruplarla, engelsiz yaşam merkezinde de gıda mühendislerinden yemek yapmayı öğreniyor.

Öğrencilerden Emine Nur, “Hem rahatlatıyor hem mutlu oluyorum, enerjimi de yükseltiyor. Sonra hep birlikte yiyoruz yaptığımız yemekleri. Bazen ailelerimiz de geliyor. Belki bir gün aşçı olurum.” dedi.

Engelli öğrenciler yemeklerini akıllı mutfakta yapıyor

Aşçılık eğitiminin verildiği mutfak, tamamen engelli öğrenciler için dizayn edildi. Aslında bununla, onlara fırsat verildiğinde neler yapabilecekleri gösterilmek isteniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, “Tekerli sandalyeyle bir şef görev alacak mesela, onun istediği gibi hareket edebileceği bir mutfak yaptık. Hareket kabiliyeti var. Yine ocak da görme engellilerle göre. Görme engelli birey elini dokunduğu zaman yanmıyor. Sadece tava tencere üstüne gelince ocak alev alıyor. Ocaktan tavayı, tencereyi kaldırdığın anda sönüyor direkt. Elini koyduğunuz zaman yanmıyor. İş sağlığı da dikkate alınıyor yani.” diyerek mutfağın özelliklerini anlattı.

Engelli hakları Gaziantep'te ders oldu

Öte yandan Türkiye’de yaklaşık 5 milyon engelli yaşıyor. Peki engelliler haklarını biliyor mu? Dahası haklarını savunabiliyor mu? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi birlikte bir protokol imzaladı.

Ve engelli hakları ile ilgili hukuk fakültesinde bir ders müfredatı oluşturdu. Hukuk fakültesi öğrencileri dersleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, engellilerin yanında işliyor.

Sınavda, yolda, sağlıkta, işte. Aslında pek çok alanda birçok hakları var. Ama acaba engelliler haklarını biliyor mu? Başlarına bir şey geldiğinde genellikle aradıkları soruların cevaplarını ya sivil toplum kuruluşlarında ya da internette buluyorlar. Evet, internette pek çok bilgi var. Fakat bazıları ya doğru değil ya da güncel değil.

Dersin adı: Engelli Hakları ve Sorunları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi, hem engellilerin bu sorunlarına çare bulmak hem de engelli haklarıyla ilgili geleceğin hukukçularında farkındalık yaratmak için bir protokol imzaladı. Ve bir seçmeli ders müfredatı hazırladı. Dersin adı: Engelli Hakları ve Sorunları. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Profesör Doktor Emine Koban, oluşturdukları müfredatın içeriği ilgili bilgi verdi. Koban, “Ulusal ve ulusalar arası mevzuatta engelli hakları, vergi hukuku bağlamında, iş hukuku bağlamında, medeni hukuk bağlamında engelli hakları gibi temel dersler dışında aynı zamanda sağlıkla ilgili karşılaştıkları, uygulamada, yaşam içinde, toplumsal yaşam içinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili öğrenme ve fark etme olanağı sağladı.” dedi.

Bazı dersler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde veriliyor

Öğrenciler, bazı derslerini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin engelsiz yaşam merkezinde alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, bunun önemini “Hocalarımız derslerini burada anlatıyorlar. Hukuk fakültesi öğrencileri, geleceğin avukat adayları, eğitimlerini bizim engelsiz yaşam merkezinde birebir uygulamalı olarak öğrenmekteler. Bu konuda çalışırken empati yapmak çok önemli.” sözleri ile vurguladı.

Oluşturulan bu müfredat ile engelli hakları konusunda daha çok avukatın çalışmasının sağlanması amaçlanıyor.