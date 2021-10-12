Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak?

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak?

İstanbulluların en çok beklediği Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ne zaman tamamlanacağı netleşti. İşte açılış tarihi...

İstanbul'da ulaşımın en çok tercih edilen hatlarından biri olan metro hattı bir yenisine daha kavuşuyor.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının açılışına dair tarih verdi.

Metro güzergahını kullanacak vatandaşlar, açılışı dört gözle bekliyor. Aynı zamanda durak isimleri de araştırılıyor. Peki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatta açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

GAYRETTEPE İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının Kasım ayında test sürüşünün gerçekleştireceklerini söyleyen Eyigün, test sürüşünün sonucuna göre sonucuna göre 2022 Mart veya Nisan ayının ilk çeyreğinde açılış yapmayı planladıklarını söyledi.

Öte yandan Eyigün, Sabiha Gökçen metrosunun inşaat faaliyetlerinin yüzde 90’nı geçtiğini belirtti.

GAYRETTEPE İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI