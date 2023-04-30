Gazetecinin kadavrası 4 yıl sonra gömüldü

İHA

İstanbul’da 2019 yılında vefat etmesinin ardından vasiyeti üzerine kadavrası Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne öğrencilerin tıp eğitiminde kullanılması için verilen gazeteci Mehmet Güner, memleketi Giresun’un Görele ilçesinde defnedildi.

Cenazesi söz konusu üniversitede yapılan törenin ardından Görele ilçesine getirilen Güner, ilçenin Yalıköy köyü Kardeş Camii'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından Firengi Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Güner’in ailesi, yakınları, köy ve mahalle muhtarların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağabeyinin vasiyeti üzerine kadavrasının tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için bağışlandığını söyleyen Engin Güner, şunları söyledi:

Abim Mehmet Güner Hürriyet ve DHA'da çalıştı. 2019 yılında sirozdan kaybettik. Abimi vasiyeti vardı öldükten sonra bedeninin tıp öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmasını istiyordu. Vasiyeti üzerine İstanbul Biruni Üniversitesine teslim etmiştik ve geçtiğimiz günlerde bizi aradılar tamam artık alabilirsiniz dediler aldık ve yine vasiyeti üzerine memleketi Görele’de son yolculuğuna uğurladık.