Gazi Abdurrahman Paşa'nın türbesi depreme dayanamadı Hatay'ın Belen ilçesindeki, Osmanlı komutanı Abdurrahman Paşa'nın 233 yıl önce yapılan türbesi de depremlerde yıkıldı.

Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde on binlerce ev yıkıldı ve hasar gördü.

48 binden fazla kişinin öldüğü depremlerden etkilenen şehirlerde enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

Deprem nedeniyle şehirlerdeki birçok tarihi yapı da zarar gördü.

Zarar gören tescilli yapılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tekrar ayağa kaldırılacak.

Osmanlı Bahriyesi Kara Ordular Komutanlığı, Adana ve Halep Valisi olarak görev yapan Gazi Abdurrahman Paşa’nın 1790 yılında Belen'de vefat ettikten sonra mezarının bulunduğu alana yapılan türbe de depremde ağır hasar gördü.

Kolonu yıkıldı

Merdivenlerle inilebilen ve etrafından sular akan türbeyi ayakta tutan 4 kolonundan biri yıkıldı. Yıkılan betonlar türbenin etrafındaki diğer mezar alanlarına da zarar verdi.

Kubbesinin bir bölümü zarar gören türbeye iniş için kullanılan merdivenin de hasar görmesi nedeniyle türbeye şu anda giriş yapılamıyor.