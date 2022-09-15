Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışan annelere nefes aldırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi; Gündüz Bakımevleri, Mahalle Anaokulları, GASMEK Çocuk Oyun Odaları ve Anaokulum Bahçemde projesiyle çalışan anneleri rahatlattı.

Yaptığı projelerle adından söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışan annelerin sesine kulak verdi.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde, çalışan anneleri desteklemek amacıyla 4 farklı projeye imza atıldı.

Gündüz Bakımevleri, Mahalle Anaokulları, GASMEK Çocuk Oyun Odaları ve Anaokulum Bahçemde projeleri çalışan annelere nefes oldu.

4 farklı projeyle çocuklar emin ellerde

3-6 yaş arası çocuklara tam gün hizmet veren Gündüz Bakımevleri, şehir merkezinde ve Organize Sanayi Bölgesi’nde açıldı.

Gündüz Bakımevleri’nin yanı sıra 5 ayrı merkezde Mahalle Anaokulları devreye sokuldu.

Bu sayede 6 yaş grubuna mensup çocuklar, anneleri işteyken eğlenceli vakitler geçiriyor.

Kadın kursiyerler için nokta atışı çözüm

Mahalle Anaokulları’nın toplam kapasitesi ise 640 olarak açıklandı.

Bir diğer proje olan GASMEK Çocuk Oyun Odaları ise, GASMEK bünyesindeki kadın kursiyerlerin rahat eğitim alması için oluşturuldu.

Hayata geçirilen projeyle kadın kursiyerler eğitimlerini rahatça alırken, 3-6 yaş arası çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler veriliyor.

Türkiye'de ilk defa denendi

Son olarak Anaokulum Bahçede uygulaması da dikkat çeken bir diğer projelerden.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen bu proje, 6 yaş grubundaki çocuklara tam gün anaokulu hizmeti veriyor.

Projeyi ortaya çıkaran detay ise uygulamanın Türkiye’de ilk defa denenmiş olması.