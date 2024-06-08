Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinlerine yaza özel menü: Buzlu kokteyl ile serinliyorlar Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanlara verilen yemek menüsü aşırı sıcaklardan dolayı değiştirildi.

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AA

Artan hava sıcaklıkları tüm canlıları olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine hayvanlar için özel menüler hazırlanıyor.

Kaplan, aslan, jaguar, puma, leopar gibi yırtıcı hayvanlara, buzlu et kokteyli verilirken, ayılar ise karpuz, elma ve portakal gibi meyvelerle besleniyor.

Gabi su fıskiyeleriyle serinletiliyor

Dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle doğan fili Gabi ise karpuz, elma gibi meyveler ve keçiboynuzu ile beslenirken, su fıskiyeleriyle de serinletiliyor.

"Ayılara buz halinde meyve kokteylleri veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, havanın ısınmasıyla hayvanların menülerini değiştirdiklerini ve serinletmeye çalıştıklarını belirterek, şunları ifade etti:

Özellikle sıcağı fazla sevmeyen kaplanlar için yazlık alanlarda serinlemeleri için havuzlar var. Bunun yanında fil, deve, deve kuşlarını fıskiyelerle serinletiyoruz. Fillerin havuzu olmasına rağmen ayrıca su tutarak da serinletiyoruz. Kaplan, aslan, ayılara kendilerini serin tutacak buzlu kokteyller hazırlayıp veriyoruz. Ayılara da buz halinde meyve kokteylleri veriyoruz. Hava sıcaklıklarının artmasıyla menülerinde de değişiklikler yaptık.

"Aslanlar ve kaplanlara verilen et miktarını düşürdük"

Mesela aslanlar ve kaplanlara kışın kendilerini sıcak tutmaları için 5 kilogram kadar et veriyorduk, şu anda 2,5 kilograma kadar düşürdük ki zaten fazla verseniz bile kendileri yemiyor sıcaktan dolayı.

Sahipsiz köpekler de unutulmadı

Özsöyler, sahipsiz köpekler için de Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 60 bin metrekarelik alan düzenlediklerini kaydederek, "Burada köpeklerin yaşam kalitesini çok yükselttik. Mesela serinlemeleri için havuz, gölgelikler, bunun yanında oyun alanları var. Böylelikle hem sosyalleşiyorlar hem de serinlemeleri için havuza giriyorlar." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)