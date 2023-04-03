Gaziantep eski günlerine döndü Depremin yaralarını saran Gaziantep'te, yerli ve yabancı turistlerin sayısı esnafın umudunu artırdı.

İHA

Depremlerden etkilenen Gaziantep’te hayatın normale dönmesiyle birlikte yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

Gaziantep’in tarihi mekanlarında ve çarşılarında alışveriş yaparak tarihi yerleri gezen turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

Gastronomi şehri olan Gaziantep’te depremden sonra oteller hasar almadı.

"Çarşı cıvıl cıvıl"

Otel ve konaklama yerlerinin güvenilir olmasıyla yerli ve yabancı turistlerin gelmeye başladığını belirten Tur Rehberi Mehmet Severoğlu, şunları söyledi:

Deprem sonrasında bölgemize olan ilgi biraz azalsa da kesilmedi. Özellikle de şu günlerde depremin yaralarını sarmaya başladığımız andan itibaren Gaziantep’te yoğun bir misafir trafiğini görüyoruz. Baktığımız zaman çarşı cıvıl cıvıl hareketli. Tabii depremin ilk günlerinde insanlar doğal olarak turizm hareketlerine ara vermişlerdi. Nisan ve Mayıs ayıyla birlikte rezervasyonlar başladı ve bölgede turizm yoğunluğu arttı. Zaten Gaziantep güvenli bir kent. Oteller olsun, konaklama merkezleri olsun oldukça güvenli. Depremden merkez hasar almadı. Otellerimiz de güvenli, otellerde yer yok, yer bulma zorluğu yaşıyoruz. Bütün insanlarımızı, bütün dostlarımızı Gaziantep’e gezmeye bekliyoruz. Normalleşme adına bunun da olması gerektiğini düşünüyorum.

"Turizmin devam etmesi gerekiyor"

Gaziantep’in bölge açısından büyük bir önem taşıdığını söyleyen Severoğlu, şu ifadeleri kullandı: