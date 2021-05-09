Gaziantep mutfağından: Yeni dünya kebabı

Malta eriği olarak da bilinen yeni dünya meyvesi, tam mevsimindeyken Gaziantep’in sevilen bir kebabıyla sofralarınıza geliyor.

Kebap denince akla ilk gelen ilimiz Gaziantep, yine farklı bir lezzetle iftar sofralarınıza konuk oluyor. Baharın en tatlı ve mayhoş habercisi yeni dünya meyvesi şimdilerde tezgahlardaki yerini almışken, kebabını yapmamak olmazdı. Yeni dünya meyvesinin kendine has aromasının kıyma ile olan uyumuna bayılacaksınız. Farklı lezzetleri sofralarınıza taşıyarak sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsanız, bu tarif tam size göre…

Yeni Dünya Kebabı Tarifi VİDEO

YENİ DÜNYA KEBABI TARİFİ

Malzemeler

- 500 gr yeni dünya

- 200 gr kıyma

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1/2 tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı granül soğan

- 1 baş sarımsak

- 1 adet çubuk tarçın

- 3 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Yeni dünyaların sap kısımlarını kesin ve kabuklarını soyup ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkarıp bir tabağa alıp kararmaması için birkaç damla limon suyu damlatın ve karıştırın. Boş bir kaba kıyma, granül soğan, tuz ve karabiberi alıp yoğurun. Ceviz büyüklüğünde yuvarlak köfteler yapıp fırın kabına aralarında boşluk kalacak şekilde dizin.

Köftelerin aralarına 2'şer tane yeni dünyadan koyun. Fırın kabına ortadan ikiye kestiğiniz 1 baş sarımsağı ve çubuk tarçını yerleştirin. Üzerine tereyağını parçalarını koyduktan sonra alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıttığınız 180°C deki fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Doğranmış maydanoz ile sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...