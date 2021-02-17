Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı Gaziantep'te

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye'nin ilk ve tek safari parkını da içinde barındırıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye’nin en geniş alana sahip Hayvanat Bahçesi konumunda olup, Avrupa’da belli bir sıralamaya girmiş bulunuyor.

350 dönüm alanda yer alan Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

ÇEŞİTLİ TÜRLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Gezenlerin kendisini Afrika'daymış gibi hissettiğini söylediği safari park, 50 türde 700 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Pandemi öncesi her yıl 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde, su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanlara özel olarak bakılıyor.

Çevre illerden ve kentte bulunan yaralı hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek tekrar sağlığına kavuşturuluyor.

TÜRKİYE'NİN TEK SAFARİ PARKI

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı 3 yıl önce ziyarete açıldı.

Safari parkı ziyaret edenler ise çevrelerini saran hayvanları yakından görmenin heyecanını yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, ziyaretçilerin safari parka yoğun ilgi gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

''Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 4'üncü büyük olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde 350 türden 7 bin 500 tane havyan bulunmaktadır.

2019 yılında Türkiye'de bir ilk olan Safari Parkı açtık. 350 dönüm üzerine kurulu olan Safari Park'ımızda özellikle birbirleriyle geçinebilen çift tırnaklı, geyik, ceylan, bizon, deve kuşu ve kanatlı türlerden oluşan bir pörtföy oluşturduk.

Kapıdan ziyaretçilerimizi büyük bir otobüs alıyor ve ziyaretçilerimizi Safari Park'ta gezdiriyorlar.

Safari Park'ta yaklaşık 50 türden 700 tane hayvanımız bulunmaktadır. Ziyaretçilerimizin önüne bu hayvanlardan hangileri çıkarsa görebiliyorlar.





''AFRİKA’YA GİTMELERİNE GEREK YOK''

Artık uzaklarda aramalarına gerek yok. Afrika'ya gitmelerine gerek yok. Gaziantep Hayvanat Bahçesinde Safari Park'ımızı gelip görebilirler.

Safari Park'ımızda çit örgü tellerin hepsini kaldırdık. Safari Park'ı gezen ziyaretçilerimiz bire bir hayvan ile çit olmadan hayvanın doğal ortamının içinde gibi uzaktan direk göz temasına geçebiliyorlar.

Ziyaretçilerimiz arada hiçbir bağlantı olmadığından dolayı Safari Park'ı çok seviyorlar sanki doğal ortamında ormanlık alanda bütün hayvanları görebiliyorlar"