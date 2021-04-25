Gaziantep’de zimem defteri geleneği: 5 milyon 200 lira borç kapatıldı

Zimem defteri geleneği ile dezavantajlı mahallelerde bulunan 520 dükkandan veresiye defterleri satın alındı. Proje kapsamında binlerce ailenin borcu kapatıldı.

Gaziantep’te zimem defteri geleneği unutulmadı. Vali Davut Gül, başlatılan proje kapsamında dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşların, bakkal ve fırınlardaki borçlarının hayırsever vatandaşların bağışları ile ödendiğini ifade etti.

Proje kapsamında 29 bin 500 ailenin, 5 milyon 200 lira tutarındaki borcu kapatıldı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gazetecilere rakamları vermek için buluşan Vali Gül, dün bakkal ve fırınlara giderek defterlerin satın alındığını belirtti.

Toplantıya Şehitkamil Kaymakamı Öner Kalaylı ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin de katıld

ı. Ayrıca, projeye katkı sağlayan bazı hayırseverlerin de bu ziyaretlere eşlik ettiği ifade edildi.

“520 İŞLETMEDEKİ DEFTERLER SATIN ALINDI”

Şahinbey ve Şehitkamil ilçesindeki dezavantajlı mahallelere gittiklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Nüfusun yüzde 85'i bu ilçelerde yaşıyor. Bu ilçelerdeki dezavantajlı mahalleleri seçtik. Camlarında bizim afişimiz varsa oradaki borç zimem defteriyle ödenmiş demektir. 400 bakkal, 120 pide fırını olmak üzere 520 işletmedeki defterler satın alındı. Bu defterlerin toplam sayısı 735. Yaklaşık 29 bin 500 ailenin borcu ödendi. Toplam 5 milyon 200 bin lira borç kapanmış oldu. Hayırseverlerin teveccühüyle ihtiyaç olursa devam edebilir."