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Haber Merkezi

Dışa bağımlılık Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında geliyor.

Bu sorunu aşmak için devlet destekli projeler geliştirilirken bir yandan da Türkiye'nin 'deli gönülleri' elini taşın altına koyuyor.

DİPLOMASIZ DAHİ: MENNAN USTA

Onlardan biri de Gaziantep'in diplomasız dahisi: Mennan Usta...

Gaziantep'te 1955 yılında doğan Mennan Aksoy, başarısıyla Türkiye'nin sanayi üretiminde en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Sanayi kentlerinden biri olan Gaziantep'e gelen bir Fransız makine pazarlamacısı bu başarı hikayesinin çıkış noktasını oluşturdu.

ALMAN'IN 1 MİLYONA SATTIĞI MAKİNAYI 400 BİN DOLARA YAPTI

Fransız pazarlamacı şehrin sanayicisine yabancı rakipleri karşısında avantaj sağlamak için iplik makinası tanıtırken Mennan Usta makineyi almak yerine yapmayı kafaya koydu.

Kendi birikim ve atölye gücüne, Gaziantepli bilim adamı Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner'in de teknoloji bilgisini ekleyen Mennan Usta, Almanların 1 milyon 40 bin dolara, Fransızların 3 milyon euroya sattığı makineleri başarıyla üretti.

Alman makinesini 400 bin dolara, Fransız makinesini 50 bin euroya sanayiciye mal eden Mennan Usta, artık dünyaya da makine satmaya başladı.

TEKNOLOJİ FUARINA GİRİŞİ YASAKLANAN ADAM

Üstün becerisiyle fahiş fiyatlara pazarlanan makineleri 1-2 inceleme ile kendi başına yapmaya başlayan Mannan Usta öyle hale geldi ki teknoloji fuarlarına girişi yasaklandı.

Mennan Usta'nın üretimleri o kadar kaliteli ve hatasız çıktı ki yabancı firmalar fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.

O Mennan Usta azim ve kararlılığı ile adeta bir marka haline geldi.

Başarısı sayesinde devlet desteği de alan Usta, 2015 yılında hayatını kaybetti.

Ondan geriye ünü dünyaya yayılan ürünleri ve bir belgeselde yaptıkları hakkında anlattıkları kaldı.

"PARA NİYE ÇİN'E GİDİYOR BİZ YAPALIM"

İşte Mennan Usta'nın tarihe geçen o sözleri:

"Eskiden derlerdi ki 'oğlum tornacı ustası olacak.' Analar karnını tapışlardı ‘oğlum olsa da tornacıya koysam eli yüzü kara olsun, cebi para dolsun' diye.

Almanya’ya Fransa’ya Çin’e bizim paramız neden gidiyor? Kendimiz yapalım! Bilinmeyen bir güç geliyor diyor ki ‘sen bunu yapamazsın!’

Mal varlığım belli, parayı belli bir mesafeye kadar harcayabilirim. Ondan sonra vazgeçersin.

Makineyi bir insan vücuduna benzet. Beyni, elleri koları iç organları olmazsa çalışmaz.

"AYLARCA ÇALIŞTIK MAKİNEYİ ÜRETTİK"

Aylarca çalıştıktan sonra halı ipliği makinası ürettik. Bir sorun da çıkmadı, sattık mükemmel oldu.

Bunu dünyada 4 ülke yapıyor Fransa, Almanya, Avustralya… 4’üncüsünü de biz kendimiz yaptık..

"YAPAMAZSIN DİYE BİR ŞEY YOK, BAZI GÖNÜLLER DELİ OLUR"

Türkiye’de bir önyargı var. Yapamayız diye bir şey yok ki. Bazı gönül deli olur. Benim gönlüm de deli.

"BEN İSTİYORUM Kİ GÖKTEKİ UÇAK BENİM OLSUN"

Ben istiyorum ki sokaklarda gezen arabalar benim olsun, otobanlarda giden kamyonlar benim olsun, raydaki tren benim olsun, gökteki uçak benim olsun, denizde yürüyen vapur benim olsun, uydu benim olsun telefon benim olsun...

Türkiye bu imkana sahip, Türkiye bunu yapacak güçte. Bu ülkede güzel şeyler oluyor."