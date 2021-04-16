Gaziantep’in göz dolduran lezzeti: İslim Kebabı

Patlıcan tutkunlarının gönlünü fethedecek, iftar sofralarında lezzetli görüntüsüyle iştah kabartacak İslim Kebabı tarifi sizlerle…

Gastronominin önemli şehirlerinden biri olan Gaziantep’in sevilen yemeği İslim Kebabı, göz dolduran ve damak çatlatan lezzetiyle iftar sofralarında sevdiklerinizle buluşmaya hazırlanıyor. İngilizcede buharda pişirmek anlamına gelen ‘steam’ kelimesinden zaman içerisinde türeyerek ‘islim’ adını alan bu kebab, eskiden toprak kaplarda ağzı kapalı olarak kendi buharı ile piştiği için buhar kelimesiyle özdeşleşmiş olsa gerek. Kürdan Kebabı ismiyle de bilinen İslim Kebabı, yanına ikram edeceğiniz pirinç pilavıyla harika bir iftar menüsü olacaktır.

İşte, henüz iftar hazırlığı yapmayanların imdadına yetişecek o lezzet;

İslim Kebabı Tarifi VİDEO

İSLİM KEBABI TARİFİ

Malzemeler

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet soğan

- 1 adet domates

- 3 adet patlıcan

- 1 adet sivri biber

- 4 adet çeri domates

- 300 gr kuzu kuşbaşı

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 1 litre su

- Kızartmalık Yağ

Yapılışı

Tereyağını tencereye alıp eritin ve doğradığınız soğanları ilave edip karamelize edin. Üzerine etleri de ekleyip renk alıncaya kadar kavurun. Doğradığınız domatesi, salçayı, tuzu ve karabiberi tencereye alıp 3 dakika daha kavurun. Suyunu ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

Kızartmalık yağı kızdırın ve uzun şeritler halinde kestiğiniz patlıcanların her iki yüzünü kızartın. Havlu kağıtta fazla yağını süzdürün ve orta noktaları üst üste gelecek şekilde 3'erli şekilde dizin. Orta kısmına pişen etten koyun ve uç kısımlarını ortada birleştirerek kapatın. Üzerine bir parça sivri biber ve çeri domates yerleştirip kürdanla tutturun. Tüm etleri aynı şekilde patlıcan şeritlerine sardıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.

Etten artan suyu fırın tepsisine döküp önceden ısıttığınız 170°C fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...