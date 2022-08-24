Gaziantep'in tescilli ürünleri yurt dışına tanıtılacak

Kentte düzenlenecek olan Gaziantep Gastronomi Festivali'nde 9 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün dünyaya anlatılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15-18 Eylül tarihinde, 4'üncü Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında, "Gaziantep'te Coğrafi İşaret Yol Haritaları Çalıştayı" ile 99 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün dünyaya tanıtılacak.

Tescilli ürünlerin yurt dışına taşınması hedefleniyor



Tescilli ürünlerin üretim süreçlerine yer verilecek çalıştayla, Gaziantep'in 100 tescilli ürünle elde ettiği başarısının yurt dışına taşınması hedefleniyor.

Tescil bekleyen ürünler

AA'nın aktarımına göre; yapılan açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescilli 8 ürünü arasında yer alan "Gaziantep Baklavası", "Antep Fıstığı", "Menengiç Kahvesi" ve "Araban Sarımsağı" için de tescil başvurusunun yapıldığı belirtildi.



