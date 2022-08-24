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    Gaziantep'in tescilli ürünleri yurt dışına tanıtılacak

    Kentte düzenlenecek olan Gaziantep Gastronomi Festivali'nde 9 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün dünyaya anlatılacak.
    • 24.08.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:45
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    Gaziantep'in tescilli ürünleri yurt dışına tanıtılacak

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15-18 Eylül tarihinde, 4'üncü Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali gerçekleştirilecek.

    Festival kapsamında, "Gaziantep'te Coğrafi İşaret Yol Haritaları Çalıştayı" ile 99 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün dünyaya tanıtılacak.

    Tescilli ürünlerin yurt dışına taşınması hedefleniyor

    Tescilli ürünlerin üretim süreçlerine yer verilecek çalıştayla, Gaziantep'in 100 tescilli ürünle elde ettiği başarısının yurt dışına taşınması hedefleniyor.

    Gaziantep in tescilli ürünleri yurt dışına tanıtılacak #1

    Tescil bekleyen ürünler

    AA'nın aktarımına göre; yapılan açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescilli 8 ürünü arasında yer alan "Gaziantep Baklavası""Antep Fıstığı", "Menengiç Kahvesi" ve "Araban Sarımsağı" için de tescil başvurusunun yapıldığı belirtildi.

    Gaziantep in tescilli ürünleri yurt dışına tanıtılacak #2


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