Gaziantepli kadın erkek berberinden memnun: Ön yargıları kaldırdım

Kadın kuaförlüğünü bırakarak erkek berberliği yapmaya başlayan 24 yaşındaki Fatmagül Gerçek'i, saç, sakal kesimi yaparken görenler şaşkınlık yaşıyor.

Gaziantep'te yaşayan Fatmagül Gerçek (24), 2 yıl kadın kuaförlüğü yaptıktan sonra çocukluk hayali olan erkek berberliği yapma kararı aldı.

Erkek meslektaşlarına konuyu açan Fatmagül Gerçek, Sarıgüllük Mahallesi’ndeki bir erkek berberinde çalışmaya başladı.

FARKLI KESİM MODELLERİ İLE MEMNUN EDİYOR

İlk etapta görenlerin şaşkınlık yaşadığı Gerçek, kısa süre içerisinde kendisini kabullendirmeyi başardı ve birçok erkeğin saç ve sakal kesimini yapmaya başladı.

3 yıldır erkek berberliği yapan Fatmagül Gerçek, erkeklerin sadece hemcinsleri tarafından tıraş edileceği algısını değiştirdiğini söyledi.

Gerçek, müşterilerini farklı kesim modelleri ile memnun etmenin kendisini sevindirdiğini ifade etti.

Kadın kuaförlüğünü bırakıp erkek berberi oldu İZLE

"BU İŞİ KADINLAR DA YAPMALI"

Fatmagül Gerçek, "Mesleğe 3 yıl önce başladım. Erkek berberliği benim çocukluk hayalimdi. Hep yapmak istiyordum. Bayan kuaförlüğünün ardından erkek tıraşı yaparak kendimi geliştirdim ve bu konuda daha iyi olduğumu gördüm. İlk önce çok fazla tepkiler aldım, insanların ön yargıları vardı. Yapamayacağımı düşünenler oldu. Ben, bu ön yargıları kaldırdığımı düşünüyorum. Artık insanlar bu duruma alıştı ve gelip, tıraş olup memnun kaldılar. Bence kadınlar bu işe el atmalı ve destek vermeli. İnsanların erkek kuaföründe çalışan kadınlara alışması lazım. Ben ilerleyen süreçte kendim gibi kadın ustalar yetiştirmek istiyorum." dedi.

“SÜREKLİ GELMEYE BAŞLADIM”

Fatmagül Gerçek’e tıraş olduğunu ve memnun kaldığını ifade eden Serdar Karapolat, "Arkadaşlarımın tavsiyesiyle tıraş olmaya geldim. İlk önce tereddütlerim vardı ama Fatmagül Hanımın yaptığı işi görünce çok memnun kaldım. İlk tıraşımı olduktan sonra yaptığı işi çok beğendim ve sürekli gelmeye başladım. Saçlarıma daha hassas davrandığını hissettim. İnsanlarda bir kadının tıraş etmesinin ön yargısı var. Bu ön yargıyı aşarak denemelerini tavsiye ederim." dedi.