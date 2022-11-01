Gaziantepli kadınların dokuduğu halılar Japonya'ya ihraç ediliyor

Oğuzeli ilçesinde ikamet eden 20 kursiyer kadın, halı tezgahlarında geleneksel Türk motifleriyle dokuduğu halıları Japonya'ya gönderiyor.

Geçmişten günümüze gelenekleri sürdürmeyi amaçlayan Gaziantep halkı, halı ve kilim dokumacılığını hala devam ettiriyor. İlmek ilmek işlenen altın parmaklarlar ile dokunan halılardan adeta emek akıyor desek yeridir.

Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi tarafından halı dokumacılığını hem gelecek nesillere aktarmak hem de kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına yönelik çalışmalar başlattı.

Kursta öğrendiklerini halılara işliyorlar

Kadınlar, bölgede yer alan 4 mahallede, açılan halı dokuma kurslarında öğrendikleri teknikleri, halı dokuma tezgahlarına yansıtıyorlar.

Toplamda 20 kursiyer unutulmaya yüz tutmuş, Türk motiflerini geleneksel halılar üzerine işliyor. Özellikle halı desenlerini; Osmanlı Türk beylikleri ve Kazak motifleri ile süslüyorlar ve dokunan halılar özel bir halı firması tarafından Japonya'ya ihraç ediliyor.

50 adet dokuma halı Japonya'ya gönderildi

Dokuması uzun süren ve yapımı bir haylı zahmetli olan halılardan 50'si, üç yıl içinde Japonya'ya ihraç edildi.

Her ilmek başına para kazanan kadınlar, hem kaybolmaya yüz tutmuş motifleri geleceğe taşıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, dokuma halılarının kadınlar tarafından geleneksel ve doğal yöntemlerle üretildiğini dile getirdi. Dokuma işinin zor ve emek gerektiren bir iş olduğunu aktaran Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Halı tezgahlarımızda kadınlarımız el emeği göz nuru olan Türk motifli halılarımızı doğal iplerle ve doğal kök boyayla üretiyor. Buradan da Japonya'ya ihraç ediliyor. Burada hem vatandaşımız meslek öğreniyor hem ilçe ekonomimiz kazanıyor. Meslek edindirme anlamında meslek kazandırılmış oluyor.

Ülkemiz kazanıyor, ilçemiz kazanıyor

Ülkemiz kazanıyor, ilçemiz kazanıyor. Bu faaliyetten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Buradan bir gelir etmenin ötesinde sosyal belediyecilik ve kalkınmaya yönelik bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Burada kültür öğemiz var, Türk motifli halılarımız var."

AA'dan edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, dokumada kullanılan iplerin çiftçilerin ürettiği keçi ve koyun yünlerinden imal edildiğini belirtti.