Gaziantepliler kısıtlamanın kalkmasıyla beyran içmeye gitti

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte restoranlar açılınca Gaziantepliler beyran içmek için restoranlarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'e özgü beyran satılan, koronavirüs tedbirleri kapsamında paket servisi yapan işletmeler saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla hizmet vermeye başladı.

Uzun süredir masalara müşteri alamayan işletmelerin, hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kentteki restoranlara giderek beyran içmeye başladı.

LEZZETLE ÖZLEM GİDERİLDİ

Masaların sosyal mesafe kurallarına göre konumlandığı iş yerlerinde, müşteriler maske takmalarının ardından içeriye alındı. Müşteriler acılı ve acısız olarak hazırlanan beyranı içerek, bu lezzetle olan özlemini sonlandırdı.

"SAĞLIKLI GÜNLER İÇİN SABRETTİK"

Vatandaşların beyranı çok özlediğini ve sabah saatlerinde geldiklerini ifade eden restoran işletmecisi Halil İbrahim Çadır, "Yaklaşık 4 aydır paket servisi şeklinde çalışıyorduk. Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından, hazırlıklarımızı yapıp saban 7'de gelerek işletmemizi açtık. Çok mutluyuz. Sağlıklı günler için zor olsa da sabrettik. İş yerimizde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ediyoruz. Bir işletmede hijyen zaten olmazsa olmaz. Gaziantep'te kış ayları beyransız geçmez ama geçirmek durumunda kaldık. Bahar ayında müşterilerimizi beyrana kavuştu. Onlarda bu lezzeti özlemişler." dedi.

Beyran içmek için sabah saatlerinde restoranlara gelen müşteriler ise bu lezzeti çok özlediklerini ifade etti.





























