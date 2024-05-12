Gaziantep'te 12 kadın, Anneler Günü'nde bebek sevinci yaşadı Gaziantep'te 12 kadın "Anneler Günü"nde doğum yaptı. Anneler Günü'nde doğan bebekler dünyaya "merhaba" derken, sağlık çalışanları da bu heyecana tanıklık etti.

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AA

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 12 anne "Anneler Günü'nde anne olmanın sevincini yaşadı.

Anne İlknur Demirarslan, bugünün kendisi için diğer günlerden çok daha farklı olduğunu söyledi.

"Anneler Günü hediyesi"

Demirarslan, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Anneler Günü'nde bu duyguyu tatmak çok güzel. Anneler Günü hediyesi gibi oldu." dedi.

İkinci çocuğu dünyaya geldi

Anne Melek Taş da ikinci çocuğunun dünyaya geldiğini ve mutlu olduğunu belirtti. Çocuğunun sağlıklı olduğunu aktaran Taş, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Prensesimle mutlu bir şekilde yasamayı umut ediyorum. Anneler Günü'nde aldığım en güzel Anneler Günü hediyesi oldu. Herkesin bu duyguyu tatmasını diliyorum. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum.

"Annelerin heyecanına tanıklık ettik"

Hastanede ebe olarak görev yapan Ayşe Kılınç ise Anneler Günü'nde özel bir ana tanıklık ettiklerini ifade etti. Annelerin heyecanına ortak olduklarını dile getiren Kılınç, şöyle konuştu:

Biz yıllardır bebeklerin ilk nefeslerini, ilk dokunuşlarını ve anneleriyle ilk kucaklaşmalarına aracı oluyoruz. Bugün 12 bebek annesine 'merhaba' dedi. Bebekleri annelerine kavuşturduğumuz için çok mutluyuz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)