Obeziteye yakalanarak 280 kiloya ulaşan 36 yaşındaki şahıs, el ve ayaklarındaki şişkinlikler nedeniyle hareketsiz kalarak hayatını evde geçirmeye başladı.

Gaziantep'te 36 yaşındaki Aydın Kalkan, 2 yıl önce organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalıştığı torna ustalığı işinden istifa etti.

Aşırı kilosu nedeniyle hareket edemediği için çalışmayı bırakan Aydın, ayağa kalkmakta bile zorlanarak 280 kiloya ulaştı.

ANNESİNİN MAAŞI İLE GEÇİNİYOR

Karşıyaka Mahallesi'nde annesi Fatma Kalkan ile birlikte vefat eden babalarından kalan emekli maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışan Aydın Kalkan, dışarı çıkamadığı için evde psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Gaziantep'te 280 kilo olan Aydın, eve hapsoldu VİDEO

"EVDE DUVARLAR ÜSTÜME GELİYOR"

Kiloları nedeniyle 2 yıldır aynı odada zaman geçirdiğini anlatan Kalkan, "Benim kendi mesleğim tornacılık. 25 yıl boyunca bu iş severek yaptım ama şimdi böyle olunca eve hapsoldum. 2 yıldır ayağa kalkamıyorum ve çalışamıyorum. Evde duvarlar üstüme geliyor'.' dedi.

"HER GEÇEN GÜN KİLOM ARTIYOR"

Hareket edemediği için her geçen gün kilolarında artış olduğunu ifade eden Kalkan, annesinin kendisine baktığını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirtti.

"TEK İSTEĞİM, AMELİYAT OLUP ESKİ İŞİME DÖNMEK"

Annesinin de yaşının ilerlediğini ve kendisine bakabilecek durumda olmadığını anlatan Kalkan, "2 yıl önce rahatsızlandım ve ayağa kalkamadım. O günden bu yana sürekli kilo alıyorum. Her geçen gün kilom artıyor. Çünkü hareketsizim ve sürekli yattığım için kilo alıyorum. 70 yaşındaki annemle birlikte yaşıyorum. Babam vefat ettikten sonra kalan emekli maaşıyla geçiniyoruz. Benim tek isteğim ameliyat olup eskisi gibi işime dönüp annemi rahat ettirmek.'' diye konuştu.

"BU HAYATTAN KURTULMAK İSTİYORUM"

Mide küçültme ameliyatı olması gerektiğini ve bunun için ihtiyaç duyulan para konusunda destek beklediğini anlatan Kalkan, "Ben bu hayattan kurtulmak ve eskisi gibi dışarıya çıkıp, sokakta yürümek, çalışmak istiyorum." dedi.

























