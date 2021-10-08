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    Gaziantep'te 87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon kapsamında 87 kilogram eroin ve 30 kilogram Afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 19:11
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    Gaziantep'te 87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon kapsamında 87 kilogram eroin ve 30 kilogram Afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu.

    87 KİLOGRAM EROİN, 30 KİLOGRAM AFYON SAKIZI ELE GEÇİRİLDİ

    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, 1 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Türk polisi yakalar! Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen takip ve operasyon sonucu; 87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kahraman polislerimizi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

    Gaziantep te 87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi #1

    Gaziantep te 87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi #2

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