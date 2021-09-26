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    Gaziantep'te ağaçlar örgüyle giydirildi

    Bir gecede lif örgülerle giydirilen ağaçları sabah gören esnaf ve vatandaşlar şaşkına döndü.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 11:07
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    Gaziantep'te ağaçlar örgüyle giydirildi

    Tarihi Gaziantep Kalesi civarında bulunan Kültür Yolu üzerindeki ağaçların bir kısmına liflerden örülen el işlemeleri giydirildi.

    Ağaçların yaprakları sararmaya başlarken, rengarenk giydirilen ağaçlar ortaya renkli bir görüntü çıkardı.

    Esnaf ve vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında sürpriz yaşadıklarını kaydetti.

    AĞAÇLARA ÖRGÜ KOMBİNİ

    Rengarenk ağaçları görenlerin fotoğraf çektirdiğini belirten Fettah Bilen, “Gece yapmışlar, sabah geldiğimizde gördük. Neden yaptılar bilemem. Hayır sahibinin hayrı kabul olsun amma güzel olmuş” dedi.

    Yeşilden sarıya dönmeye başlayan yaprakların yanı sıra gövdesi cıvıl cıvıl renklerden oluşan ağaçlar görenlerin ilgi odağı oluyor.

    Gaziantep'te ağaçlar örgüyle giydirildi ViDEO

    Gaziantep te ağaçlar örgüyle giydirildi #1

    Gaziantep te ağaçlar örgüyle giydirildi #2

    Gaziantep te ağaçlar örgüyle giydirildi #3

    Gaziantep te ağaçlar örgüyle giydirildi #4

    Gaziantep te ağaçlar örgüyle giydirildi #5

    Gaziantep te ağaçlar örgüyle giydirildi #6

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