Gaziantep'te ameliyat parası dolandırılan Miraç'ın gözleri açıldı

Ailesinin ameliyat parasını dolandırıcılara kaptırmasının ardından, Miraç bebek için bir hayırsever devreye girdi. Ameliyat edilen Miraç görmeye başladı, ailesi çifte bayram yaşadı.

Gaziantep'in Öğümsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Seda Nur ve Celil Ağkurt çiftinin oğulları Miraç, görme engelli olarak dünyaya geldi.

Ailesi Miraç'ın yeniden görebilmesi için Ankara'da ameliyat olması gerektiğini öğrendi ve para biriktirmeye başladı.

Ancak ailenin biriktirdiği para, anne Seda Nur Ağkurt'u arayıp, çeşitli suçlamalar yönelten kişilerce dolandırıldı.

28 bin TL parayı dolandırıcılara kaptıran aile, Miraç'ı ameliyat ettiremedi.

MİRAÇ'A YARDIM ELİ

Çocuklarının ameliyat parasının dolandırılmasıyla büyük üzüntü yaşayan ailenin durumu, Demirören Haber Ajansı tarafından haberleştirilip, duyurulunca adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, Miraç'ın tedavi masrafını üstlendi.

Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Ankara'da özel bir hastaneye götürülen Miraç Ağkurt, burada yapılan ameliyatla görme yetisine kavuştu.

Gaziantep'e dönen Celil Ağkurt, ameliyatının başarılı geçmesiyle oğlu Miraç'ın gözlerinin dünyaya açıldığını söyledi.

"AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ VE OĞLUMUN GÖZLERİ AÇILDI"

Çok mutlu olduklarını anlatan Celil Ağkurt, "Oğlumuzun göz ameliyatı Ankara'da özel bir hastanede gerçekleşti. Ameliyatı yapan hocamız operasyonun sorunsuz gerçekleştiğini ve Miraç'ın artık göreceğini söyledi.

Ameliyatımız 7 saat sürdü ve sonunda oğlumuzun gözleri açıldı. Daha önce Miraç bizi sadece sesimizden tanırdı, artık bizi görerek algılayabiliyor.

Oğlumun gözlerinin açılmasına vesile olan hayırseverimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İKİ DEFA AMELİYAT OLDU AMA GÖZLERİ AÇILMADI.."

Seda Nur Ağkurt ise Miraç'ın gözlerinin açılmasıyla çok mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlum erken doğumla dünyaya geldi ve iki ay kadar kuvözde kaldı. Orada gözlerinin görmediği fark edildi.

İki defa gözlerinden ameliyat oldu ancak gözleri açılmadı. Gözlerinin Ankara'da özel bir hastanede yapılacak ameliyatla açılabileceği söylendi.

Bunun üzerine birikim yapmaya başladık. Pahalı bir ameliyattı. Sonrasında biriktirdiğimiz paralarımızı telefon dolandırıcılarına kaptırdık.

Tüm umutlarımız kırılmışken bir hayırsever çıktı ve tüm ameliyat masraflarını karşılayacağını söyledi.





"ONUN GÖZLERİ AÇILDI, BEN YENİDEN DÜNYAYI GÖRMEYE BAŞLADIM"

Hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz. Çok umutlandık ve ameliyatımız gerçekleşti. Şimdi oğlumun gözleri açıldı.

Oğlum dünyayı görmüyorken ben de aslında hiçbir şey görmüyordum. Onun gözlerinin açılmasıyla ben de gözlerimi sanki yeniden dünyaya açtım.

Oğlumun ameliyatı tam bayram üzerine denk geldi. Çok mutluyuz, çünkü çifte bayram yapıyoruz."





POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Miraç'ın göz ameliyatı için biriktirilen parayı dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis soruşturması ise sürüyor.