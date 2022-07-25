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    Gaziantep'te Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırıldı

    Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırılırken güvenlik güçleri de bu tedbirler kapsamında çiftçilere yardımcı oluyor.
    • 25.07.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 22:35
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    Gaziantep'te Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırıldı

    Gaziantep, meşhur Antep fıstığının hasadına hazırlanıyor...

    Çok sevilen ve kalitesine göre yüksek fiyatlara alıcı bulan fıstık, bu dönemde hırsızların da hedefi oluyor.

    Tedbirler arttı

    Bu kapsamda valilikten yapılan açıklamaya göre, ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla tedbirler sıkılaştırıldı.

    İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla sahada görev yapan unsurlar, komando timleri ve güvenlik korucularıyla desteklendi.

    Gaziantep'te Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı VİDEO

    17 sabit noktada fıstık nöbeti

    Fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde, 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu ve fıstık hırsızlığına karışan şüpheliler takip altına alındı.

    Hırsızlıkla mücadelede drone, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazları da kullanılmaya başlandı.

    Ayrıca, tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti yürütecek ekipler görevlendirildi.

    Gaziantep te Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırıldı #1

    Gaziantep te Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırıldı #2

    Gaziantep te Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırıldı #3

    Gaziantep te Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırıldı #4

    Gaziantep te Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırıldı #5

    Gaziantep te Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırıldı #6


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