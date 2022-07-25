Gaziantep'te Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırıldı

Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri artırılırken güvenlik güçleri de bu tedbirler kapsamında çiftçilere yardımcı oluyor.

Gaziantep, meşhur Antep fıstığının hasadına hazırlanıyor...

Çok sevilen ve kalitesine göre yüksek fiyatlara alıcı bulan fıstık, bu dönemde hırsızların da hedefi oluyor.

Tedbirler arttı

Bu kapsamda valilikten yapılan açıklamaya göre, ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla tedbirler sıkılaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla sahada görev yapan unsurlar, komando timleri ve güvenlik korucularıyla desteklendi.

Gaziantep'te Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı VİDEO

17 sabit noktada fıstık nöbeti

Fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde, 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu ve fıstık hırsızlığına karışan şüpheliler takip altına alındı.

Hırsızlıkla mücadelede drone, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazları da kullanılmaya başlandı.

Ayrıca, tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti yürütecek ekipler görevlendirildi.