Gaziantep'te bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç, "üşümesini istemedim" dedi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Bahar Kılıç’ın bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansımıştı. Yere düşen Türk bayrağını kaldırıp öptükten sonra katlayarak göğsüne koyan Kılıç’ın yürekleri ısıtan görüntüsü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Küçük kızın bahçede oyun oynadığı sırada yere düşen bayrağı kaldırdıktan sonra oyun oynamaya devam etmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız: Üzerinde şehitlerin kanı var - Video

"BAYRAĞIN ÜŞÜMESİNİ İSTEMEDİM"

Okuldan geldikten sonra bahçeye oyun oynamak için çıktığını söyleyen Bahar Kılıç, “Onu yerden kaldırıp ceketimin arasına koydum. Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü bayrağın içinde bizim şehitlerimizin kanı var. Onu götürüp anneme verdim. Ben anaokuluna gidiyorum. Büyünce doktor olmak istiyorum” dedi.

Gaziantep’te yürekleri ısıtan görüntü - Video Arşiv

"ÇOCUKLARIMIZI BÖYLE YETİŞTİRDİK"

Bahar’ın babası İbrahim Kılıç ise görüntünün bu kadar gündeme oturacağını bilmediğini söyledi. Bayrağın kendileri için namus olduğunu ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü atalarımız bize bunu böyle öğretti. Bayrağın daima baş üstünde, zirvede olması gerekiyor. Biz de çocuklarımızı böyle yetiştirdik. Bayrağın yere düşmemesi gerektiğini atalarımız bize nasıl öğrettiyse biz de çocuklarımıza böyle öğrettik. Bayrağımız basit bir bayrak değil, manevi değeri çok yüksek. Benim evimin her köşesinde, iş yerimde ve arabamda sürekli bayrak vardır."