Gaziantep'te bayram tatili yoğunluğu

Bayram tatili, Türkiye genelinde turistik bölgelere hareketlilik getirirken, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri de Gaziantep oldu.
Kültürel mirası, eşsiz mutfağı ve tarihi dokusuyla dikkat çeken kent, tatilcilerin akınına uğradı.
GAZİANTEP'E TURİST AKINI
UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Kente gelen ziyaretçiler, Gaziantep Kalesi ve çevresini, Bakırcılar Çarşısı’nı, Almacı Pazarı’nı ve tarihi Tahmis Kahvesi’ni gezerek bölgenin otantik atmosferini deneyimliyor.
HAREKETLİLİĞİN TATİL BOYUNCA SÜRMESİ BEKLENİYOR
Özellikle şehrin meşhur lezzetlerini tatmak isteyenler, restoran ve lokantalarda yoğunluk oluşturuyor.
Bayram tatili süresince kentin turistik alanlarında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.
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