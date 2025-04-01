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Gaziantep'te bayram tatili yoğunluğu

Gaziantep'te bayram tatili yoğunluğu Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin rotası Gaziantep oldu. Tarihi mekanları ve eşsiz mutfağıyla dikkat çeken şehirde yoğunluk arttı.