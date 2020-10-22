Suriye'nin Halep kentinden yağmalanarak Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve 1 milyon dolarasatılmak istenen ceylan derisine yazılı İbranice İncil ele geçirildi. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halep'te bir müzenin yağmalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen İncil'in satılmak istendiği bilgisine ulaştı.

İstihbarat çalışmasının ardından İncil'i satmak isteyen kişileri saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon düzenledi.

TARİHİ İNCİLİ 1 MİLYON DOLARA SATMAK İSTEDİLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yapılan baskında; Hazreti Meryem döneminden kaldığı, İbranice dilinde ceylan derisine el yazısıyla işlendiği ve 1 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen İncil ele geçirildi.

Gaziantep'te ceylan derisine yazılı tarihi İncil bulundu VİDEO



3 KİŞİ SORGUDA

El konulan İncil, Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişinin emniyette sorgulanmasına başlandı.









