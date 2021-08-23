Gaziantep'te çıkan yangına görülmemiş müdahale

Yakılan mangaldan çıkan alevler bir evi kül etti. Duvarın üstündeki iki kişi hortumu tutarken, diğer iki kişi de hortumu tutanlara destek verdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezinde bulunan Fevziçakmak Mahallesi’nde, bir binanın ikinci katında meydana gelen yangının mangaldan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Ev halkının yemek yapmak için yaktığı öğrenilen mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, bir anda yangına neden oldu.

Yangını fark eden ev sahibi Elif K., itfaiyeden ve çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

SU YETERSİZ KALDI

İtafiye ekipleri gelene kadar komşular yangına müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti.

Bahçe hortumu ile yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, suyun yetersiz olduğunu fark edince itfaiye ekiplerini beklemek zorunda kaldı.

BİRBİRLERİNE YARDIM ETTİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine seslenen istinat duvarındaki iki kişi, hortumun kendilerine verilmesini istedi. İtfaiye erleri ise hızla hortumu araca bağlayarak, istinat duvarının üzerinde bulunan vatandaşlara uzattı.





İLK MÜDAHALE VATANDAŞLARDAN

İtfaiye ekiplerinden hortumu alan vatandaşlar, yapılan uyarılarla yangına ilk müdahaleyi yaptı.

GÖRÜLMEMİŞ MÜDAHALE

İstinat duvarındaki 2 kişi hortumu sıkı sıkı tutarken, zeminde bulunan vatandaşlar ise hortumu tutan 2 kişi bacaklarından ve belinden tutarak yardımda bulundular.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşların yaptığı ilk müdahale ile alevler kontrol altına alınırken, hazırlıklarını tamamlayan itfaiye erleri ise duvarı tırmanarak evin damına çıktı. Vatandaşlardan hortumu alan ekipler, alevleri tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını yürüttü.





GÜVERCİNLER SON ANDA KURTARILDI

Yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan bina çatısındaki güvercinler, son anda kapıları açılarak alev ve duman etkisinden kurtarıldı.

ŞAHISLAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yangın bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yangını ve söndürme çalışmalarını film gibi izlemek isteyen vatandaşları megafon ile uyararak şahısların olay yerinden uzaklaşmalarını istedi.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında büyük maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.



