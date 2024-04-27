Gaziantep'te depremde 3 gün enkaz altında kalan Büşra Kayadibi yılmadı: Halter'de Türkiye 3. oldu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter takımında yer alan Büşra Kayadibi, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalanların arasındaydı. Kayadibi, depremin yaralarını sporla sararak, kısa süre içinde Türkiye Halter Şampiyonasında 3’üncü olmayı başardı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter takımında yer alan Büşra Kayadibi, 6 Şubat depremlerinde 3 gün boyunca enkaz altında kaldı ama azminden hiçbir şey kaybetmedi, kısa süre içinde hem Türkiye Halter Şampiyonasında 3’üncü oldu hem de madalya kazandı.

Kayadibi'nin şimdi önünde şampiyonluk hedefi var.

Kayadibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ablasının evinde yakalandı.

3 gün boyunca enkaz altında kaldı

3 gün boyunca enkaz altında kalan ve yeğenlerini kaybeden Kayadibi, azimle, hırsla halter sporuna devam etti.

Kısa süre içerisinde 2016’da başladığı halter sporunda derece almayı sürdüren Kayadibi, Türkiye Halter Şampiyonasında 3’üncülük elde etti ve madalyalar kazandı.

"Yıkılan yerler arasında antrenman salonum da var"

Kayadibi, depremde Nurdağı’nda ablanın evinde olduğunu belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

3 gün enkazda kaldık. Yeğenlerimi kaybettim. Ablam için bizim için çok ağır bir şeydi bu. Tam olarak atlatabilir miyiz, bu atlatılabilir bir şey mi? Onu da bilmiyorum. Vali Mehmet Lütfullah Bilgin Spor Salonu benim ilk spor salonumdu. Yıkılan yerler arasında antrenman salonum da var.

"Yaşadıklarım atlatılması zor şeyler"

Halterin hayatının odak noktasında olduğunu dile getiren Kayadibi, sözlerine şöyle devam etti:

Yaşanan felaket nedeniyle haltere biraz ara vermek zorunda kaldım. Odaklanmamda, hayatımın akışında birazcık sıkıntı oluyor benim için. İster istemez tabii, yaşadıklarım kolay şeyler değil. Atlatılması zor şeyler. Şu an toparlanma aşamasındayım. Tekrardan hayatımın merkezine kendimi koymak için çabalıyorum.

"Ortalama 3’er saat antrenman yapıyorum"

Halterde 55 kiloda yarıştığını belirten Kayadibi, yaptığı çalışmaları şu sözlerle özetledi:

2016’da haltere başladım. Büyükler Türkiye Şampiyonasında ikinciliğim, Ay Yıldızlarda ve gençlerde madalyalarım var. Haftada 5 gün antrenmanlara geliyorum. Ortalama 3’er saat antrenman yapıyorum.

Ablasının uzuv kayıpları oldu

Ablasının uzuv kayıpları olduğunu anlatan Kayadibi, bu konuda şu bilgileri verdi:

Sol kol, sol bacak, kol tamamen omuzdan, bacak dizin biraz altından. Şu an toparlanma aşamasında. Hala onunla ilgileniyoruz. Tam olarak hayat normale geçmiş sayılamaz bizim için.

“Azimle hırsla kaldığım yerden devam edeceğim”

Halter sporunun biraz nankör bir spor olduğunu aktaran Kayadibi, “Ara verince çok çabuk geriliyoruz. Derecelerimizde çok çabuk düşüş oluyor. Azimle, hırsla kaldığım yerden devam edeceğimi düşünüyorum.” diye konuştu.

"Emeklerimin sonucunu almak beni çok mutlu ediyor"

Ankara’da madalya almasının kendisi için çok güzel bir his olduğunu söyleyen Kayadibi, “Tarifi yok. Antrenmanlara gidiyorum. Bir şeyleri başarmak amacıyla gayret sarf ediyorum. Antrenörlerimle birlikte emek veriyorum. Bu yüzden emeklerimin sonucunu almak beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.