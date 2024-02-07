Gaziantep'te depremde ailesini kaybetti... Acılı baba mezarlıktan ayrılmıyor Nurdağı ilçesinde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Kenan Demir, 11 kişinin yaşadığı binadan sağ çıktı. Tek kurtulan kişi olan Demir, ailesinin mezarı başından ise ayrılmıyor.

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İHA

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde büyük bir yıkım yaşandı.

İlçede birçok yapı yıkılırken, birçok vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Geride ise yarım kalan hayatlar ve kurtarılma hikayeleri kaldı.

Hayatta kalanlar, Nurdağı Mezarlığında yakınlarının mezarlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Onlardan birisi olan 44 yaşındaki Kenan Demir, Yavuz Selim Mahallesi’nde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 3 çocuğunu ve hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Günde 2 kez mezarlarına gidiyor

Gözlerinde yaşları kuruyan acılı baba; eşi Hatice Demir, çocukları Hürü Nisa Demir, Zeynep Demir ve Coşkun Demir’in mezarlarını günde en az iki kez ziyaret ediyor.

"Onların üzerine atladım ama tavan kollarımın üzerine geldi"

Kenan Demir, 3 katlı binada 11 kişinin yaşadığını belirtti. İkinci sarsıntıda evin duvarlarının yıkılmaya başladığını anlatan Demir, “Çocuklarım yan odadaydı. Onların üzerine atladım ama tavan kollarımın üzerine geldi. Kademeli şekilde bina çöktü. En son tavana baktım hepimiz yaşıyorduk.

3 saniye sonra tavan çöktü; eşim, büyük kızım, oğlum vefat etti. Benim kolum duvar altında kaldı. 10 yaşındaki kızım yaşıyordu, ’Baba beni kurtar' dedi 3 sefer. Birkaç saniye sonra kızımın üstüne duvar çöktü. Ondan sonra yapacak bir şey yoktu. Tüm ailem gitti.” dedi.

"Ailemin defnedilişini bile görmedim"

Kendisinin 12 saatin sonunda enkazdan çıkarıldığını hatırlatan Demir, "11 kişinin yaşadığı binadan tek sağ çıkan bendim, kimse çıkmadı. Bir sene oldu ama bir gün, bir saat gibi bana. Daha bugün olmuş gibi. Bir senedir aynı, bir şey değişmiyor. Ben hep kötüye gidiyorum. Çalışarak kendimi teselli etmeye çalışıyorum. 8 ay boyunca kollarımı hissetmedim.

4 aydır kollarım açıldı, şimdi kullanıyorum. Depremin yıl dönümünde uyuyamadım. Bir yıl üzüntüyle geçti hep. Her gün iş çıkışı mezarlığa geliyorum. Bazen günde 3-4 kez geliyorum. Bizim için kara bir gün, sanki deprem olmuş gibiyim. Ailemin defnedilişini bile görmedim.” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)