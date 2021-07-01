Gaziantep'te emekli olan bakkal, iş yerini düğün havasında kapattı

Gaziantep'te bakkal Osman Yanar (57), emekli olunca iş yerini davul zurna eşliğinde kapattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 34 yıldır bakkal dükkanı işleten 4 çocuk babası Osman Yanar (57), emekli oldu.

Yanar, emekli olunca iş yerini kapatma kararı verdi.

''34 YILDIR HİÇ TATİL YAPMADIM''

İş yerindeki malzemeleri satan Yanar, kapatma kararı aldığı dükkanında, mahalle esnafını ve halkı son kez ağırladı.

Davul zurna çaldıran ve komşularıyla halay çekerek, emekli olup iş yerini kapatmasını kutlayan Osman Yanar, "1987 yılında açtığım bakkalı, 34 yıl sonra emekli olarak bırakıyorum. Mahalleli beni, ben de mahalleliyi üzmedim. İşlerimiz güzeldi ama emekli oldum ve artık yorulduğum için bırakıyorum. 34 yıldır hiç tatil yapmadım, şimdi tatil yapıp daha sonra aileme daha fazla zaman ayıracağım" dedi.

''DÜĞÜN HAVASINDA İŞ YERİNİ KAPATMA KARARI ALDIM''

Yanar, genellikle iş yeri açılışında kutlama yapıldığını ancak kendisinin emekli oluşu ve 34 yıldır mahalleliye olan memnuniyetini göstermek için davul zurna çaldırdığını belirterek, "Farkındalık oluşturarak neşeli bir şekilde, düğün havasında iş yerini kapatma kararı aldım" diye konuştu.

Gülsüm Yanar ise 34 yıldır hiç tatil yapmayan eşinin emeklilik ve iş yerini kapatma kararına kendileriyle daha fazla zaman ayıracağı için mutlu olduklarını ifade etti.