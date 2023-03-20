Gaziantep'te esnaf kepenk açtı Depremin yaralarının sarıldığı Gaziantep'te dükkan açan esnaf, geleceğe umutla bakıyor.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin etkilediği Gaziantep'te hayat normale dönüyor.

Tarihi çarşılar bölgesi ile vatandaşın yoğun olduğu işlek caddeler deprem sonrası yavaş yavaş açılmaya başladı.

Esnaf, hasarsız dükkanlarını günler sonra açtı.

"Umutsuz yaşanmaz"

Bölge esnafından Sabahattin Cidar, “Şimdi şu an için beklentimiz işlerimizin eski düzene kavuşmasıdır. Umut olduğu için dükkânlarımızı açıyoruz. Zaten umutsuz yaşanmaz. Depremin üzerinden 1 ay geçti. Halen de sallanıyor. Şehirlerde insanlar kalmıyor, bazı bölgelere gidiyorlar. Bazıları köylere ev yaptırıyor, konteyner alıyorlar. Binalardan artık umudu kestiler.” dedi.

"Yaralarımızı saracağız"

Başka bir esnaf Celal Erdönmez, ise şunları söyledi: