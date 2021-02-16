Gaziantep'te horoz, aynadaki yansımasıyla kavga etti

Aynadaki yansımasını gören horozun kendisiyle kavgası, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı ​Hatay Bulvarı'ndaki bir lastikçide çalışanlar, kırılan lavabo aynasını dışarıya çıkarıp, tavuk ve horozların bulunduğu etrafı telle çevrili alana bıraktı.

Bu sırada atılan yemi yiyen horoz, görüntüsünün yansıdığı aynaya saldırdı.

AYNADAKİ YANSIMASIYLA KAVGA ETTİ

Gagasıyla aynaya vuran horozu görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde horozun, aynayı gaga darbeleri ile kırarak kümese döndüğü görüldü.

"HEM ŞAŞIRDIM HEM DE GÜLDÜM"

Horozun aynadaki yansımasıyla kavgasını görüntüleyen İbrahim Göğebakan, "İş yerimizin arka bölümündeki alanda 15 tavuk ve horoz besliyorum. İş yerimizin lavabosunun aynası kırılınca biz de kümesin olduğu bölüme bıraktık. Dışarıya çıktığımızda horozun aynadaki görüntüsüyle kavga ettiğini görünce hem şaşırdım hem de güldüm. Biz de bu ilginç anı cep telefonu kamerası ile görüntüledik." dedi.

































