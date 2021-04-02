Gaziantep'te ilkbaharın habercisi: Çağla aşı nasıl yapılır? Meşhur çağla aşı tarifi..

Türk mutfağının özel lezzetlerini barındıran Gaziantep yöresinde baharın habercisi olarak çağla aşı yapılır. Bu yöresel yemeği denemek isteyenler çağla aşı nasıl yapılır araştırıyor. İşte tarifi!

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, mevsimsel olarak sofralara sunulan ilkbahar yemekleri için kazanlar kaynamaya başladı.

Türk mutfağında kattığı lezzetli yemeklerin yanı sıra, çağla aşı tarifi de ilkbahar aylarında sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor.

Badem çağlası, nohut, et, yoğurt ve safranla yapılan çağla aşı, lezzetiyle büyük ilgi görüyor.

Bu tarifi denemek isteyenler çağla aşı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırıyor. İşte Gaziantep'in tescilli lezzetli ilkbaharın habercisi çağla aşı tarifi..

ÇAĞLA AŞI MALZEMELERİ

1 kg çağla

300 gr yağsız parça kuzu eti

1 su bardağı nohut

500 gr süzme yoğurt

1 yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı haspir baharatı

Tuz

Karabiber

ÇAĞLA AŞI NASIL YAPILIR? GAZİANTEP ÇAĞLA AŞI TARİFİ

Çağlaları boyuna ikiye kesip çekirdeklerini çıkarın. Üzerine su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu süzün.

Kuzu eti ve nohudu tencereye alıp pişirin. Kuşbaşı et ve akşamdan ıslatılmış nohutu düdüklü tencerede 20 dakika pişirin.

Çağlayı ekleyip tuzla tatlandırın. 5 dakika pişirin. Süzme yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın.

Pişirdiğiniz yemeğin suyundan azar azar ekleyip çırpmaya devam edin. Ilınmış olan karışımı yemeğe azar azar ekleyip karıştırın. 2-3 dakika pişirin.

Tereyağını tavada kızdırıp karabiber ve haspiri ekleyin. Yemeğe ekleyip servis yapın.

HASPİR NEDİR

Haspir, yoğurtlu yemeklerin üzerine yağla birlikte sos olarak uygulanan kendine has tat ve kokusuyla yemeklere ayrı bir lezzet katan bir bitkidir.