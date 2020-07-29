Çalıştığı fabrikanın bahçesinde tesadüfen kelebek bulan adam, kelebeği dikkatle incelediğinde, kelebeğin sırtında insan sureti gördü.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Sabri Demir adlı fabrika çalışanı, çalıştığı fabrikanın bahçesinde bir kelebek buldu.

Demir'in tesadüfen gördüğü kelebeğin sırtında yer alan insan sureti görenleri şaşırttı. Demir, cansız kelebeğin sırtındaki sureti fark edince hemen kelebeği korumaya alarak yetkililere teslim etti.

KELEBEĞİ BULDUĞUNDA CANSIZDI

Sabri Demir kelebeği tesadüfen bulduğunu belirterek, “Ben bu kelebeği çalıştığım fabrikanın bahçesinde buldum. Bahçede dolaşırken tesadüfen fark ettim. Fotoğrafını çektim, büyüttüğümde insan fügürü olduğunu fark ettim. Kelebeği elime aldığımda cansızdı. Hemen ilçe tarımla iletişime geçtim ve onlara teslim ettim” dedi.

Gaziantep'te insan sureti desenli kelebek görüldü VİDEO







UZMAN TEŞHİSİ ÖNEMLİ

Gaziantep’in Nizip İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi Ahmet Yılmaz ise, “Vatandaşımız kelebeği bize getirdi. Tarımsal alanda sık görülen bir kelebek değildir. Kelebeğin orta kısmında insan suretine benzeyen bir yüz var. Konunun uzmanlarının teşhisi önemlidir” diye konuştu.

İZİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan kelebeğin türü ve insan sureti şeklindeki izin nedeni araştırılıyor.



