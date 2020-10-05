Gaziantep'te işçi bulamayan tarla sahibi, kırmızı biberlerini köylülere bıraktı

Çiftçilik yapan tarla sahibi, kırmızı biberlerinin hasadını yapacak tarım işçisi bulamadı. Tarım işçisi bulamayan tarla sahibi, tarladaki kırmızı biberlerini halka ücretsiz dağıttı.

Gaziantep'te İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan, yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan ve 35 bin dönüm alanda ekimi yapılan kırmızı biberin hasadı sürüyor.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde 30 yıldır çiftçilik yapan Maho Tosun, 130 dönüm tarlaya ektiği kırmızı biberin ilk hasadında yaklaşık 200 ton ürün elde ederek, satışını gerçekleştirdi.

HALKA ÜCRETSİZ DAĞITTI

Tosun, ikinci hasat sırasında tarım işçisi bulamayınca toplayamadığı ürün de sıcakla birlikte dalında kurumaya başladı. Bunun üzerine Tosun, tarlasındaki ürünleri bölge halkına ücretsiz olarak bıraktı. İslahiye ve Hatay'ın Hassa ilçesinden tarlaya gelenler, çuvallara doldurdukları biberleri evlerine taşıdı.

İŞÇİ BULAMADI

Tarım işçisi bulamayınca biberi halka bıraktığını anlatan Maho Tosun, "Kırmızı biber ekimi yaptığım 130 dönümde birinci mahsulü topladım. İkinci mahsulü toplamak için tarım işçisi bulamayınca dalında kalan biberimizi traktörle sürmek yerine halka bıraktık.





Vatandaşlarımız burada topladıkları biberle evlerinin biber ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 70-80 ton gelebileceğini düşündüğüm biberi buraya gelen yaklaşık 500 kişi topladı. Tarlaya gelen ve çuvalını dolduran geldikleri araçlarla geri dönüyor.





Dalında kalan biberimizin ihtiyaç sahipleri tarafından toplanmasını görmek mutlu ediyor. Diğer çiftçi arkadaşlarımıza da tavsiyem biberi dalında bırakmak yerine ihtiyaç sahiplerine toplatsınlar." dedi.

Tarlaya gelerek biberleri toplayanlar da çiftçi Maho Tosun'a teşekkür etti.

























