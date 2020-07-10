Gaziantep'te kurutmalık biberler güneşin altına serildi

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kuru biberler, 40 derece sıcağın altında kışa hazırlanıyor.

Binlerce kişinin gelir sağladığı kurutmalık biber sezonunun başlaması ile Gaziantep'te renk cümbüşü yaşandı.

Gaziantep, Türkiye'nin birçok iline kurutulmuş biber ve patlıcan gönderiyor. Buna bağlı olarak da kentte hemen hemen her evin kapısının önünde ya da bahçesinde biberler hazırlanıyor.

2 HAFTADA KURUYOR

Havanın 40 dereceyi gördüğü ilde, temizlenip yıkandıktan sonra iplere asılan sebzeler, yurt içine ve yurt dışında gurbetçilerin yaşadığı ülkelere dağıtılıyor. 2 hafta içerisinde kuruyan sebzeler, toplanıp ipe dizildikten sonra sofralara uzanıyor.

GAZİANTEP EN İYİSİ

Gaziantep'in kurutmalık sebzede dünyaya açılmış durumda olduğunu belirten Türk Yüksek Ziraat Birliği Gaziantep Temsilcisi Kenan Seçkin, ''Gaziantep denilince akıllara yemek ve gastronomi gelir. Bunun en önemli yapı taşlarından birisi de kurutmalıktır. Bugün Türkiye'de aşağı yukarı 250 milyon kurutmalık üretiliyor bamya hariç olmak üzere. Bunun 150 milyonu Gaziantep'te üretiliyor. O yüzden Gaziantep kurutmalık konusunda çok önemli bir yere sahip.'' ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ CÖMERT DAVRANIYOR

Kurutmalık sezonunda coğrafyanın önemli olduğunu ifade eden Seçkin, Gaziantep kurutmasının lezzeti ve aromasını güneşin cömertliği ile ilişkilendirdi. Kentte üretilen kurutmalığın kalite ve fiyat olarak diğer illerden daha yüksek olduğunu anlatan Seçkin, ''Gaziantep'te kurutulan ürünler Türkiye'de diğer illerde üretilen kurutmalıklardan biraz daha pahalıya geliyor. Bunun sebebi ise, Gaziantep'in konumu ve bu mevsimde güneşin cömertliğidir. Bizim kurutmalıklarımızın kalitesini fiyatını ve değerini artırıyor.'' diye konuştu.

KURUTMALIKTA RUTUBET ÖNEMLİ

Kurutmalığın Gaziantep'te hem kültür hem de bir sektör haline geldiğini vurgulayan Kenan Seçkin, kurutmalıkta havada rutubetin olmamasının en önemli etken olduğunu ifade etti.

İdeal hava sıcaklığının 35-40 derece arasında olduğunu anlatan Seçkin, ''Bu aylarda kentin damları evlerin pencereleri ve balkonları kırmızı biberler ve mor patlıcan kurulukları ile süslenir. Sağlıklı bir kurutma için hava şartları önemlidir. Rutubet az güneşin bol olması lazım. 35-40 derecede genelde kurutulur. Rutubet az olduğunda da bazen 30 derecede istediğimiz renk ve aromayı yakalayabiliyoruz.'' dedi.

İŞLERİ AZALDI

Öte yandan üreticiler ise kurutmalık için hava sıcaklığının istenilen seviyede olduğu ancak pandemi dolayısıyla işlerin geçen yıla oranla azaldığını ifade etti.