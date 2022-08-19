Türkiye'nin yemeklik pul biber ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Gaziantep'te biber hasadı başladı. farklı illerden bölgeye gelen işçiler biberleri temizleyerek fabrikaya gönderiyor.

Yemeklerin vazgeçilmez lezzeti olan pul biber ve isot için hasat dönemi başladı.

Kırmızı biberiyle ün salan Gaziantep'te işçiler, biber hasadı birlikte bölgeye mevsimlik işçiler akın etti.

İlkbaharda ekilen biberler, bakım ve sulamanın ardından ağustos ayı başında kamyonlarla pazarlar getiriliyor.

El ve gözleri yakıyor

Yere serilen biberler, işçiler tarafından çöplerinden ayrılarak temizleniyor.

İHA'nın aktarımına göre; yüksek acı oranı nedeniyle el ve gözleri yakan biberler, güneşte kurutulduktan sonra fabrikalara gönderilerek toz biber yapılıyor.

Ardından uzun ve zahmetli bir sürecin ardından biberler tezgahlardaki yerini alıyor.

Gaziantep'te mevsimlik işçiler acı biberleri temizliyor VİDEO



"Kilosu 1 TL’den çalışıyoruz"

Biber çöpü temizlerken ellerinin çok yandığını belirten Muhammet Zeki Ahmet, “Sabah saat 7.00’de başlıyoruz, akşam 21.00-22.00’ye kadar çalışıyoruz. Biz burada bu biberlerin saplarını çıkartıyoruz, çöplerini çekiyoruz. Bunlar pul biber oluyor. Yaklaşık 45 işçi çalışıyoruz. Kilosu 1 TL’den çalışıyoruz, ortalama bir işçi 200 kiloya kadar ayıklayabiliyor. Bizim elimiz çok yanıyor ama mecburuz” dedi.

"Pul biber olduktan sonra fiyatı da 60 TL’yi buluyor"

Özellikle gübre ve elektrik masraflarının yüksek olduğunu, ürünün bu sene diğer senelere nazaran daha az olduğunu söyleyen Yılmaz Tekik, “Burada bu biberlerin temizliğini yaptıktan sonra fabrikaya gidiyor, orada pul biber oluyor. Pul biber olduktan sonra fiyatı da 60 TL’yi buluyor. Bu sene geçen seneye göre daha az alanda biber ekildi. Çiftçiler genelde yer fıstığına yöneliyor” diye konuştu.





