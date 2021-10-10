Fıstık ile özdeşleşen Gaziantep, nane üretimi ile dikkati çekiyor. Türkiye'de nane ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Nizip'te, bu sene yapılan hasat çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde başlayan nane hasadı, devam ediyor.

Türkiye'de nane üretiminin yüzde 70'si Nizip'ten karşılanırken, çiftçiler ise bu sene rekolteden memnun olduklarını ifade etti.

Nanenin 2 ayda bir mahsul verdiğini söyleyen İbrahim Balcı, ''8 yıldır nane üretimi yapıyoruz. Nane işçiliği baya zordur." dedi.

"NANE EKİMİNE NİSAN AYINDA BAŞLANIR"

İbrahim Balcı, "Çünkü el ile tek tek ekimi yapılıyor. Nane bir defa ekilir. 5-10 yıl boyunca güzel bir bakım yaparsan, suyunu ve gübresini verirsen nanenin tekrardan ekimine gerek kalmaz.

Nanenin ekimine nisan aylarında başlanır ve temmuz ayı gibi ilk mahsulü alınır. Ondan sonra 2 ayda bir mahsul almaya başlanır.'' dedi.

Gaziantep'te nane hasadı sürüyor ViDEO

"NANE ÜRETİMİNİN YÜZDE 70 BURADA"

Türkiye’nin nane ihtiyacının yüzde 70’ini Nizip’ten karşılandığını belirten Balcı, “Türkiye’deki nane üretiminin yüzde 70’ini Nizip ilçemiz karşılıyor. Nane yemeklerde baharat olarak kullanılıyor. Kurutma işleminin ardından fabrikalara götürülür ve fabrikalar tekrardan naneyi işler ondan sonra satışa sunulur.

Şu anda üretimden memnunuz. Şu anda nanenin kilogramı 13 ila 14 TL arasında fiyat görüyor. Naneyi önce biçiyoruz, şu anda havalar soğuduğu için kuruması için çadırların üzerine seriyoruz.

Normalde yaz aylarında sıcaklıktan dolayı tarladayken kuruyor ancak havaların soğumasıyla birlikte tarlalar nemli kalıyor bu nedenle naneler kurumuyor.

Biz nanelerin kuruması için biçtikten sonra çadırların üzerine seriyoruz ve güneşte kurutmaya bırakıyoruz.

Naneleri kuruttuktan sonra traktörlerle ezeceğiz ve elekten geçirip temizleyeceğiz. Son olarak da işlem görmesi için fabrikalara vereceğiz” diye konuştu.