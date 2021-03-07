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    Gaziantep'te pandemi döneminde en çok çekirdek tüketildi

    Gaziantep'te koronavirüsle mücadele kapsamında zamanlarının çoğunu evinden geçirenler vatandaşlar, en çok çekirdek tüketti.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 15:32
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    Gaziantep'te pandemi döneminde en çok çekirdek tüketildi

    Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle vatandaşlar, zamanlarının önemli bir kısmını evlerinde geçiriyor.

    EN ÇOK İLGİ ÇEREZE OLDU

    ‘Hayat eve sığar’ sloganı ile koronavirüsle mücadeleye destek vererek alınan tedbirlere uyan vatandaşlar, evde geçirdikleri zamanda fındık, fıstık ve çekirdekten oluşan çerezler ile zamanlarını geçirdi.

    GAZİANTEP'TE EN ÇOK SATILAN ÜRÜN: DAKOTA ÇEKİRDEK

    Yaklaşık 30 yıldır Gaziantep’te yöresel ürünler ve çerez satışı yapan Hasan Açıkalın, en çok satış yapılan ürünün ise ’Dakota’ çekirdeği olduğunu söyledi.

    Gaziantep te pandemi döneminde en çok çekirdek tüketildi #1

    Açıkalın, “Satışlarımız pandemide ilk başlarda iyiydi, iki günlük kısıtlamalarda insanlar çereze yöneldi ama daha sonrasında satışlar düştü. Pandemi döneminde en çok kendi imal ettiğimiz ürünlerimiz oldu. Dakota çekirdeğimiz var, bunları taze ve sıcak olarak müşteriye sunuyoruz. Genelde çerez ağırlıklı oldu. Bunun yanında yoğun bir şekilde kahve sattık, Antep fıstığımızı yoğun bir şekilde sattık bu süreçte. Satışlar fiyatlara etki yaptı bazı ürünlerimizde ama bazı ürünler ise sabit kaldı, fiyatlarda çokta sorun yaşamadık açıkçası” dedi.
    Gaziantep te pandemi döneminde en çok çekirdek tüketildi #2

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