Gaziantep’te sokaklar çocuklara kaldı

Tüm yurtta uygulanan tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, Gaziantep'te çocuklar bisikletle keyif yaptı.

Koronavirüs vaka sayılarını azaltmak için uygulanan tam kapanma devam ediyor. Vatandaşlar büyük oranda kapanma kurallarına uyuyor. Bu kapsamda sessizliğe gömülen cadde ve sokakların tadını ise çocuklar çıkarıyor.

SOKAKLAR BİSİKLETLİ ÇOCUKLARIN

17 günlük tam kapanmanın üçüncü gününde de Gaziantep’te sessizlik sürüyor. Ana cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olanların haricinde insan yoğunluğu yaşanmazken, kentin arka sokaklarında ise boş yolları fırsata çeviren çocuklar bisikletleri ile tur attı.

Bir süre yol üzerinde ilerleyen çocuklar, görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaştılar.







