Gaziantep'te trafik magandaları, iki araç arasında yolculuk yaptı

Gaziantep'te trafik magandaları, iki araç arasında yolculuk yaptı

Gaziantep'te akan trafiğe aldırmadan düğün konvoyunda, iki aracın arasında girip araçlara tutunarak yolculuk yapmaya çalışan trafik magandaları, yürekleri ağızlara getirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpekyolu’nda kaydedilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü.

İKİ ARAÇ ARASINDA YOLCULUK YAPTILAR

Bir düğün konvoyuna katılan kamyonetle hafif ticari araçtan sarkan trafik magandaları, yürekleri ağızlara getirdi. Araçtan sarkanlardan birinin iki araç arasında yolculuk yaptığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü ve araçtan sarkanları tespit ederek gözaltına aldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Trafik magandaları hakkında, TCK’nın 179. Maddesi gereğince “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten” adli işlem başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de trafiği tehlikeye düşüren iki aracı trafikten men ederken, sürücülere ve araçta bulunanlara, “Tedbirsiz ve Saygısız Davranışlarda Bulunarak Araç Kullanmak”, “Kamunun Rahat ve Huzurunu Bozacak Şeklide Araç Kullanmak” ve “Emniyet Kemerini Takmamak” maddelerinden idari trafik para cezası uyguladı.











