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    Gaziantep'te trafik magandaları, iki araç arasında yolculuk yaptı

    Gaziantep'te akan trafiğe aldırmadan düğün konvoyunda, iki aracın arasında girip araçlara tutunarak yolculuk yapmaya çalışan trafik magandaları, yürekleri ağızlara getirdi.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 17:37
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    Gaziantep'te trafik magandaları, iki araç arasında yolculuk yaptı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpekyolu’nda kaydedilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü.

    İKİ ARAÇ ARASINDA YOLCULUK YAPTILAR

    Bir düğün konvoyuna katılan kamyonetle hafif ticari araçtan sarkan trafik magandaları, yürekleri ağızlara getirdi. Araçtan sarkanlardan birinin iki araç arasında yolculuk yaptığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü ve araçtan sarkanları tespit ederek gözaltına aldı.

    Gaziantep te trafik magandaları, iki araç arasında yolculuk yaptı #1

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Trafik magandaları hakkında, TCK’nın 179. Maddesi gereğince “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten” adli işlem başlatıldı.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de trafiği tehlikeye düşüren iki aracı trafikten men ederken, sürücülere ve araçta bulunanlara, “Tedbirsiz ve Saygısız Davranışlarda Bulunarak Araç Kullanmak”, “Kamunun Rahat ve Huzurunu Bozacak Şeklide Araç Kullanmak” ve “Emniyet Kemerini Takmamak” maddelerinden idari trafik para cezası uyguladı.

    Gaziantep te trafik magandaları, iki araç arasında yolculuk yaptı #2

    Gaziantep te trafik magandaları, iki araç arasında yolculuk yaptı #3

    Gaziantep te trafik magandaları, iki araç arasında yolculuk yaptı #4


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