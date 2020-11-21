Gaziantep'te vatandaş, antika tutkusu için mal varlığını sattı

Antika merakından dolayı arsasını, iş yerini ve arabasını elinden çıkaran 53 yaşındaki vatandaş, bu işin kendisinde hastalık haline geldiğini söyledi.

Gaziantep’te yaşayan Hanifi Özaslan, antika tutkusunun nasıl başladığını anlattı.

Özaslan, 13 yaşındayken babasının seyyar satıcılık yaptığı zamanlarda dolaştıkları köylerden bakır ve hurda eşyalar aldıklarını söyledi.

53 yaşındaki Özaslan, bu antikaların kendisinde zaman içinde bağımlılık oluşturduğunu kaydetti.

ARSASINI, ARABASINI, İŞ YERİNİ SATTI

40 yıldır antika işi ile uğraştığını ifade eden Özaslan, antika tutkusu için Gaziantep’teki arsasını, arabasını ve iş yerini sattığını söyledi.

Emekli maaşını dahi bu işe yatırdığını anlatan Özaslan, antika merakından vazgeçmeyeceğini belirtti.

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"ALDIĞIMIZ HURDALARIN ANTİKA OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM"

Hanifi Özaslan, çocukluk yıllarında babası ile birlikte seyyar satıcılık yaptığını kaydetti.

Köylerden topladıkları hurda ve bakırların antika olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Özaslan, "Babam seyyar satıcı olduğu için çocukluğumda onunla beraber köyleri gezerdik. Gittiğimiz yerlerde bakır demir hurda eşyaları alırdık. Önce bu eşyaları hurdaya verirdik, sonra ben bunların antika olduğunu anladım. Bunların bir kısmını müzeye verdim bir kısmını antikacılara sattım." dedi.

"HASTALIK HALİNE GELDİ"

Özaslan, 40 yıldır antikaların kendisinde hem tutku hem de hastalık haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu işi yapmaya başladığımda köyde bir dükkan açtım, ardından bir süre sonra Gaziantep’e geldim. İşe başlarken sermayem yoktu. Köyde bir evim vardı. Onu satarak başladım. Ardından bir arabamı, arsamı ve bir dükkanımı sattım. Parayı bu işlere bağladım. Bu işi yaparken sonra tüm antikacılarda olduğu gibi hastalık haline geldi. Aldığınız eşyayı satmak istemiyor ve sürekli biriktiriyorsunuz. Bu işi yaparken zevk alıyorum. Aylık gelirim olsa bazı eşyalarımı hiç satmam."