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    Gaziantep'te yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli

    Arazide bulduğu yaralı tilkiyi tedavi edip besledikten sonra tekrar doğaya salan vatandaş, besleme anlarını ise cep telefonu ile kaydetti.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 12:27
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    Gaziantep'te yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli

    Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Mındıklı mezrası yakınlarında arka ayağından ve burnundan yaralı bir tilki buldu.

    Bulduğu yaralı tilkiyi güçlükle yakalayarak evine getiren vatandaş, önce tedavisini yaptı, daha sonra da hayvanı et ve ekmekle besledi.

    Beslenme sırasında ürkek ve saldırgan tavırlarıyla dikkat çeken tilkiyi sakinleştirmeye çalışan vatandaşın konuşmaları ise tebessüm ettirdi.

    BAKIP BESLEDİ, DOĞAYA SALDI

    Tilkiyi besleme anlarını cep telefonu ile kaydeden vatandaş, tedavisini tamamlayıp karnını doyurduğu hayvanı tekrar doğaya saldı.

    Gaziantep te yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli #1

    Gaziantep te yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli #2

    Gaziantep te yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli #3

    Gaziantep te yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli #4

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