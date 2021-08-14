Gaziantep'te yarım asırdan fazla kullanılan bakıra ilgi sürüyor

Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden olan bakır kaplar, yarım asırlık kullanım ömrüyle tercih edilmeye devam ediyor. Doğru kullanım ve 3 yılda bir yapılan kalayla bakır, 50 yıl kullanılabiliyor.

Asırlardır hem güzel görünmesi hem de kullanışlı olması nedeniyle bakır mütfak eşyaları tercih ediliyor.

Gaziantep’te, bakır mutfak ve süs eşyaları satışı yapan İlkay Açıkalın, bakırda alınan ürüne verilen paranın boşa gitmediğini söyledi.

"BAKIRIN HER TÜRLÜSÜ GİDİYOR"

Müşterilerin bakır konusunda her şey tercih ettiğini belirten Açıkalın, “Ayrım diye bir şey yok. Cezvesinden tutun tenceresine kadar, kazan, çaydanlık her şey gidiyor. Hem dekoratif olarak bakır alıyorlar, hem kullanım açısında bakır alıyorlar. Bakırın her türlüsü gidiyor.” dedi.

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"200 LİRAYA ALINIP 50 YIL KULLANILIYOR"

Fiyatların bakırın artmasından dolayı biraz yükseldiğini kaydeden Açıkalın, “Bir çaydanlık alıyorsunuz kalay yaptırdıktan sonra 15-20 yıl kullanıyorsunuz. Verdiğiniz para boşuna gitmiyor yani hurdasını satsanız yine para. 200-300 liraya bir çaydanlık alıyor, bunu kendisi kullandığı gibi evladı da kullanıyor, çok uzun ömürlü bir ürün.” ifadelerini kullandı.





"EDERİNİN ALTINDA SATILIYORSA SIKINTI VARDIR"

Bakıra 3 yılda bir kalay yaptırdıktan sonra 50 yılda kullanılabildiğini kaydeden Açıkalın, “Bizim burada ürünlerimiz var, 40 yıllık, 50 yıllık kalayını yaptırıp tekrar satıyoruz. Ucuz etin yahnisi yenmez diye boşa dememişler, ürünün belli bir hakkı vardır, belli bir değeri vardır eğer bu değerinin altında satılıyorsa illaki bu üründe bir şey vardır.” diye konuştu.



